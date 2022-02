« Je le connais depuis qu’il a quinze ans et ça a toujours été un leader. Il a un impact énorme sur ses coéquipiers. Tout le monde l’écoute, il a du charisme, et pourtant, vous n’allez que rarement le voir frapper sur la table. C’est assez bluffant. »

« Wout était un deuxième entraîneur »

« À un moment donné, tu veux jouer, et c’est pour ça que j’ai souhaité partir aux Pays-Bas, où j’ai notamment rencontré Mitchell van der Gaag, mon coach à Rotterdam, qui m’a énormément fait progresser. Après l’entraînement, il me demandait par exemple de marquer dans deux petits buts depuis la ligne médiane. Je ne pouvais quitter le terrain que lorsque j’avais réussi à marquer 30 buts. »

Séances vidéos et John Denver

« Je prends du plaisir à tacler ou à sauver un ballon sur la ligne, mais les gens viennent au stade pour voir des buts. Bon, après, quand je marque, je ne réfléchis pas trop. Je suis dans une joie totale, je ne sais pas trop quoi faire. »

Par Maxime Brigand

Bob Browaeys, 53 ans, sort rarement sans sa boîte à images. Il en tend une : le formateur belge est au Chili, debout dans une zone technique, au stade de la Portada de La Serena. C’est une fin d’après-midi de novembre, en 2015. Sous ses yeux, des Diablotins se chamaillent avec des Aigles. Historique de la formation en Belgique, où il a grandement participé à la révolution post-Euro 2000 en faisant notamment introduire le futsal et des séances sur des terrains aux dimensions réduites dans l’apprentissage des jeunes promesses, Browaeys a parcouru le monde pour son pays. Cette journée d’hiver est son sommet : les U17 belges sont en demi-finale du Mondial de leur catégorie face au Mali et ont déjà fait mieux que la génération 1990, portée par le duo Hazard-Benteke, mais éliminée au premier tour en 2007. «, rembobine le sélectionneur, toujours aux fourneaux aujourd’hui.Ce capitaine, avec qui la Belgique aura fini par décrocher la médaille de bronze au Chili, n’est pas n’importe qui : il a aujourd’hui 23 ans, affiche plus de 150 matchs pros sur son CV et a été convoqué pour la première fois en équipe nationale il y a quelques semaines. Nom : Faes. Prénom : Wout. Profession ? Patron.Le numéro 2 du Stade de Reims voyage avec cette réputation depuis le premier jour. Mais comment l’explique-t-il ? En riant : «» La vie est ainsi faite : Wout Faes a passé son adolescence avec un brassard autour du biceps dans les sélections de jeunes de Belgique (62 sélections toutes catégories confondues, quand même) ou à Anderlecht et l’a récupéré au bout du bout de sa première saison complète en Jupiler Pro League avec Ostende. Le natif de Mol venait alors d’avoir 21 ans. À Reims, rebelotte : Faes est aujourd’hui vice-capitaine derrière l’historique Yunis Abdelhamid et a porté pour la première fois le tissu lors de la victoire face à Saint-Étienne, mi-décembre (2-0). «, sourit Bob Browaeys.Partout où il passe, Faes réussit ainsi l’exploit de se glisser dans le décor et de se rendre indispensable. Un jour, celui qui est cette saison le joueur de champ rémois le plus utilisé par Óscar García - il n’a raté que le déplacement à Marseille pour cause de Covid - a pourtant pris une porte : celle d’Anderlecht, son club formateur, qu’il a rejoint à l’âge de quatorze ans avant de faire ses valises en août 2018 à la suite de deux prêts aux Pays-Bas. Chez les Mauves, Wout Faes, également passé par le Lierse, semblait sur une autoroute entre un parcours fabuleux en Youth League, bouclé en demi-finale par une défaite face à Chelsea à Nyon (3-0) en avril 2016, et des premiers entraînements avec l’équipe première à 17 ans. Explications : «Mais pas n’importe où : Faes, pisté dans sa jeunesse par Chelsea, a voulu prouver chez lui, en Belgique, et Gert Verheyen, son ancien sélectionneur chez les U19, lui a filé l’opportunité de le faire au sein d’une défense exposée aux secousses, à Ostende., justifie Verheyen, viré au cours de la première saison de la touffe chez les Côtiers.» C’est justement ce goût pour l’aventure qui a un jour tapé dans l’oeil d’un recruteur du Stade de Reims, mais surtout deux faits opposés : au cours de la même saison, Wout Faes a été le joueur de Jupiler Pro League dont les erreurs ont le plus conduit à des occasions de but ou à des buts pour l’adversaire mais aussi celui qui a intercepté le plus de ballons (237, soit 8 par match en moyenne) et qui a contré le plus de frappes adverses (30 sur la saison). «, décrypte un membre du club champenois.» À la recherche d’un futur remplaçant à Axel Disasi, qui a signé à l’AS Monaco lors de l’été 2020, et d’un complément fiable au roc Yunis Abdelhamid, Reims a longtemps hésité, vu la piste menant à Jean Harisson Marcelin se compliquer, et a finalement sorti le carnet de chèques en janvier 2020.En Belgique, certains observateurs tiquent au moment du départ du défenseur en Ligue 1 et blaguent sur le fait que le Stade de Reims vient de recruter «» . En interne, le club champenois, qui laisse Wout Faes finir la saison à Ostende, est pourtant sûr de son coup et en récolte aujourd’hui les fruits : après une première saison d’apprentissage avec David Guion, Faes explose pour de bon dans le système modulable d’Óscar García et est même l’actuel deuxième meilleur buteur du club (3 buts) derrière Hugo Ekitike. Il détaille : «» Plusieurs éléments, comme le travail fait au quotidien avec un analyste vidéo, viennent appuyer l’évolution du défenseur, imbibé par le travail du détail et qui n’a jamais laissé le doute pénétrer son esprit. «, éclaire Faes."Ok, on travaille tel aspect, car notre adversaire a telle qualité, telle animation, donc on va installer notre pressing comme ça…"Les résultats sont nets : Wout Faes, averti à tour de bras la saison dernière, a gagné en discpline, en régularité, a rendu plusieurs grosses copies, et brille désormais sans discontinuer dans plusieurs domaines (lecture des trajectoires, fermeture à double tour de sa surface, jeu long, dribbles).Si bien qu’en novembre, le Rémois a eu du courrier : une première convocation chez les Diables. Une récompense méritée pour William Dutoit, qui a été gardien derrière Faes à Ostende, et se souvient d’un joueur «» Titulaire d’un diplôme d’économie et langues, obtenu pour sécuriser son avenir, Wout Faes est donc revenu en Belgique il y a quelques semaines pour boucler une première boucle : «» Le deuxième soir, il s’est aussi levé pour interpréter devant le groupe une version dede John Denver. Prochainement, il aimerait aussi ressortir sa canne à pêche, lui qui allait souvent aux étangs de Mol avec son oncle pour pêcher la carpe il y a encore quelques années. En attendant, Wout Faes s’amuse à enchaîner et à marquer, comme récemment face à Bordeaux. L’évocation de la scène le fait sourire : «» Ouf : Wout Faes sait parfois déconnecter les fils.