Wolverhampton retourne Arsenal

Wolverhampton (4-3-3) : Patrício - Kilman, Boly, Coady, Semedo - Moutinho, Neves (Dendoncker, 74e), Traoré - Neto, Willian José, Podence (Vitinha, 63e) Entraîneur : Nuno Espírito Santo



(4-2-3-1) : Leno - Soares, Luiz, Holding, Bellerín - Xhaka, Thomas (Rúnarsson, 75e) - Pepe (Aubameyang, 61e)Smith Rowe, Saka - Lacazette (Gabriel, 46e) Entraîneur : Mikel Arteta

Dans une rencontre palpitante de bout en bout, Arsenal a perdu un match (2-1) qu'il aurait pu boucler en première mi-temps. La faute à des maladresses, deux expulsions et un bijou de João Moutinho.La soirée cauchemardesque a pourtant commencé comme un joli rêve pour la bande à Lacazette. Face à desen manque de confiance, 31 secondes suffisent à Bukayo Saka pour trouver le poteau de Rui Patrício, symbole d'une défense des Midlands loin de ses standards de la saison dernière. Le portier portugais arrive à retarder l'échéance, remercie également la VAR pour cela, mais va finir par craquer. Nicolas Pepe se lance dans un numéro de soliste dont il a le secret, couche Nelson Semedo et se débarrasse de Pedro Neto d'un petit pont avant d'ajuster Rui Patrício. Les hommes d'Arteta planent alors et retrouvent la sérénité qui les fuyaient en début de saison. Moment d'extase choisi par David Luiz pour tout envoyer valser. Le Brésilien fait chuter son compatriote Willian José, qui se présentait seul face à Leno. Penalty, carton rouge. Un hold-up que Ruben Neves se fait un plaisir d'acter. Plus que suffisant pour relancer une meute qui n'attendait que ça.Dès le retour des vestiaires, lesmontrent qu'ils ne sont pas là pour faire dans le sentiment. Des 35 mètres, Moutinho envoie un sublime missile dans la lucarne d'un Leno cette fois impuissant. Maîtres du premier acte, lessont sonnés dès l'entame du second. À l'image de Leno, qui, incompréhensiblement, dégage de la main sur une sortie hors de sa surface. La VAR tente de venir au chevet des Londoniens trop maladroits pour espérer s'imposer, mais l'évidence est frappante, le rouge tendu vers Leno est mérité. Arsenal termine à neuf et subit un coup d'arrêt après une belle série de sept matchs sans défaite.