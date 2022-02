Wolverhampton mate Tottenham, Newcastle surprend Aston Villa

30

Pour venir à bout de Tottenham, Wolverhampton n'aura eu besoin que de vingt minutes. Partis à l'assaut des cages londoniennes, les hommes de Bruno Lage n'ont effectivement pas tardé à faire la différence, bien aidés par les mains savonneuses d'Hugo Lloris. Les deux prises de balle manquées du portier, consécutives à un cafouillage, ont en effet profité à Raúl Jiménez, venu ajuster une volée au point de penalty. Lloris est impliqué quelques instants plus tard sur la deuxième réalisation des, bénéficiant d'une succession de mauvaises relances et de la malchance adverse pour voir Leander Dendoncker conclure dans le but vide. Dépassés, lesn'auront jamais su rehausser leur niveau malgré les tentatives de Son Heung-min, trop esseulé. Un succès qui permet aux Orange de s'installer au septième rang, un point devant leur adversaire de l'après-midi.Dans la course au maintien, Newcastle a entamé son duel face à Aston Villa de la meilleure des manières. Une faute obtenue par Joe Willock à l'entrée de la surface a effectivement permis à Kieran Trippier de mettre les siens devant, d'un coup franc puissant et légèrement dévié par Emiliano Buendía. Dominateurs en début de deuxième période, lesont su résister aux vagues adverses en fin de partie, contrecarrées par une solidité défensive à souligner et un but sévèrement refusé à Ollie Watkins pour un hors-jeu limite (63). Newcastle est désormais dix-septième, et prend quatre unités d'avance sur la zone de relégation.