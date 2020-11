Les Wolves enfoncent Arsenal

Wolves

Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Tierney, Gabriel, Luiz (Holding, 46e), Bellerín - Xhaka (Lacazette, 81e), Ceballos - Saka, Willock, Willian (Nelson, 65e) - Aubameyang. Entraîneur : Mikel Arteta.



Wolves (4-4-2) : Patrício - Marçal, Coady, Boly, Semedo - Podence (Neves, 70e), Moutinho, Dendoncker - Jiménez (Silva, 15e ; Kilman, 78e), Traoré. Entraîneur : Nuno Espírito Santo.

TD

WolvesK.O d'entrée.Il ne fallait pas arriver en retard, pour l'image de la soirée. Dès la cinquième minute, David Luiz percute violemment Jiménez à l'arrière de la tête. Un choc glaçant, qui laisse l'attaquant mexicain à terre. Victime selon les premières informations d'une fracture du crâne, l'ancien du Benfica est évacué sur civière et remplacé par Fábio Silva. Refroidis, les 22 acteurs se regardent jusqu'à ce que Traoré déboule sur son côté droit. Il sert Dendoncker, dont la tête fracasse la barre de Leno. Neto est le plus prompt, et puni l'attentisme des(0-1, 27). Dans la foulée, Gabriel met fin à une disette de 506 minutes sans marquer pour les Londoniens en égalisant sur corner (1-1, 30). Les hommes d'Arteta ont fait le plus dur ? Sûrement pas, car la connexion portugaise Neto-Podence est survoltée sur le front de l'attaque concoctée par Nuno Espírito Santo. Le premier s'engage dans un rush et bute sur Leno, mais le second conclut en lobant malicieusement Gabriel (1-2, 42).Et puis, c'est à peu près tout. Si le rythme reste élevé, comme souvent en seconde période, lesferment boutique. Alors, lesont des occasions. Une avalanche d'occasions, même. Mais rien : Holding ne rabat pas assez sa tête sur un centre de Saka (65) et Aubameyang, qui chipe le ballon à Patrício, temporise trop en permettant à capitaine Coady de jouer les héros sur sa ligne (72). L'ancien Stéphanois insiste, mais sa tête ne fait qu'effleurer le poteau de Patrício (80). C'est donc en position de quatorzième que lesiront défier le voisin et leader Tottenham, dans le North London Derby. La bande à Nuno Espírito Santo, elle, recolle à la sixième place.Le retour de la NES.