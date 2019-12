Wolverhampton éloigne un peu plus City du titre

Wolverhampton (3-4-3) : R. Patrício – Dendoncker, Coady, Saïss – Doherty, Moutinho, Neves, Jonny (Vinagre, 73e) – A. Traoré, R. Jiménez (Bennett, 90e+4), D. Jota (Neto, 79e). Entraîneur : Nuno Espírito Santo.



Manchester City (4-3-3) : Ederson – Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy – Rodri, De Bruyne (Gündoğan, 67e), Bernardo Silva – Mahrez (Martret, 46e), Agüero (Bravo, 14e), Sterling. Entraîneur : Pep Guardiola.

RD

CitizensWolvesLa course au titre ne semble désormais plus qu’un mirage.En s'inclinant à Wolverhampton ce vendredi soir, le champion en titre Manchester City s’est éloigné un peu plus d’une couronne nationale sans doute promise à Liverpool. À l’heure de débuter un marathon des fêtes qu’il abhorre au point de se plaindre du rythme effréné du calendrier aux instances anglaises, Guardiola se savait pourtant attendu après la démonstration desà Leicester (0-4). Sauf que dans la brume du Molineux Stadium, Ederson saccage rapidement les plans du technicien catalan. Le gardien brésilien se voit logiquement expulser, après une sortie inconsidérée hors de sa surface sur Diogo Jota (12). Le Kun sacrifié au profit de Claudio Bravo et ébranlé par un adversaire qui lui a donné la leçon en octobre dernier à domicile, City ne s’extirpe de cette entame cataclysmique que grâce à un penalty obtenu par Mahrez. Le pied droit chancelant, Sterling s’y prend à deux reprises pour tromper Rui Patrício. Une ouverture du score qui assomme desdominateurs territorialement mais jamais dangereux, malgré leur supériorité numérique.Et les hommes de Nuno Espírito Santo vont déchanter de plus belle, au retour des vestiaires. Dans la foulée d’une occasion gâchée par Jota (47), Sterling sanctionne la maladresse des locaux sur une offrande de De Bruyne et inscrit son onzième but de la saison en championnat. Il faut finalement une fulgurance du dragster Traoré, déjà bourreau desà l’aller, afin de relancer les débats. Mais les tentatives successives de Dendoncker (63), Traoré (69) ou encore Saïss (77) ne parviennent pas à faire céder l’équipe mancunienne recroquevillée dans sa surface. Jusqu’à ce que l’attentisme de Mendy ne soit puni par Jiménez, et que l’inéluctable arrive par l’intermédiaire de Doherty en fin de partie. Après deux victoires probantes face à Arsenal et Leicester, City manque là l’occasion de ravir la place de dauphin.Les, eux, grimpent à la cinquième place avant d’aller défier l’épouvantail Liverpool dimanche.