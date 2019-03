Wolverhampton élimine MU

18

Wolverhampton (5-3-2) : Ruddy - Doherty, Saiss, Coady, Boly, Otto - Dendoncker, Neves, Moutinho - Jota, Raúl. Entraîneur : Santo.



Manchester United (4-3-3) : Romero - Dalot, Lindelöf, Smalling, Shaw - Herrera, Matić, Pogba - Lingard, Rashford, Martial. Entraîneur : Solskjær.

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Décidément, Wolverhampton connaît la formule pour faire souffrir les gros.Quelques jours après avoir contraint Chelsea au nul à Stamford Bridge en Premier League, les Loups ont sorti Manchester United de la FA Cup et se sont sont donnés du même coup le droit d'accéder au dernier carré. Une qualification qui a pu être envisagée dès la première mi-temps, où aucun but n'a été inscrit mais pendant laquelle lesont semblé perdu et ont concédé la plus grosse occasion.Au retour des vestiaires, Romero a retardé l'échéance en claquant une tête de Raúl sur sa barre transversale. Mais vingt minutes après, il n'a rien pu faire face à l'attaquant qui a ouvert le score en pivot. Plusieurs centaines de secondes plus tard, c'est son compère offensif Jota qui a trouvé le chemin des filets grâce à un exploit personnel. Le corps arbitral a ensuite fait le show, annulant le carton rouge de Lindelöf en s'aidant de la VAR... qui montrait pourtant un tacle méritant une expulsion.Less'en foutent, ils sont en demies. Et ce, malgré la réduction du score de Rashford dans le temps additionnel.