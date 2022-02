Martinelli, un rouge qui interpelle

C’est un fait de jeu rarissime qui s’est produit ce jeudi soir entre Wolverhampton et Arsenal. Au cœur de la seconde période, Gabriel Martinelli a reçu deux cartons jaunes, synonyme d’exclusion, pour deux fautes commises sur la même action. Si cela n’a pas empêché les Gunners de s’imposer dans la douleur, la décision de Michael Oliver, l’arbitre de la rencontre, attise néanmoins la curiosité. Et le débat.

INÉDIT #Martinelli prend deux cartons jaunes sur la même action ! L'arbitre aurait-il dû revenir à la première faute avec un seul carton jaune ?#PremierLeague pic.twitter.com/GounWpgSvO — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 10, 2022

La bonne décision ?

Par Fabien Gelinat

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Wolverhampton et Arsenal livrent une bataille intense depuis 70 minutes lorsqu'un vent de folie vient souffler sur le Molineux Stadium, ce jeudi soir, en clôture de la 24journée de Premier League : encerclé le long de la ligne de touche par deux, Chiquinho et Daniel Podence, Gabriel Martinelli concède une touche, mais subit également un petit taquet de l’attaquant portugais adverse qui n’est pas sanctionné par Michael Oliver, l’arbitre de la rencontre. Frustré, l’ailier desse relève à toute berzingue et lâche une poussette sur Podence, lequel effectuait la remise en jeu, avant de courser Chiquinho sur près de quarante mètres et charger ce dernier dans le dos. Michael Oliver donne alors un coup franc pour Wolverhampton et va dégainer non pas une, mais deux fois son carton jaune en direction de Martinelli, pour le sanctionner de ces deux gestes coup sur coup. Résultat, le Brésilien, médusé, est invité à rejoindre les vestiaires plus tôt que prévu. Du jamais-vu, ou presque.Dans l’absolu, chacune des fautes de Martinelli peut valoir un avertissement pour comportement antisportif (ou même le non-respect de la distance réglementaire sur la remise en jeu) et l’IFAB, l’International Football Association Board, qui régit les lois du jeu, précise dans ses textes que lorsque. Michael Oliver a ainsi agi en appliquant strictement le règlement. Mais cette situation prend une tournure assez inédite dans le sens où, sur cette action, Martinelli pète un boulon sur un intervalle de dix secondes. Dix secondes où il se sent lésé pour une faute subie et non sifflée, avant de vouloir se faire justice lui-même, la tête cramée après 70 minutes à enchaîner les courses dans son couloir.Une question se pose alors : et si Martinelli avait été directement sanctionné d’un carton jaune pour sa première faute, ou au moins prévenu qu’il allait en récolter un au prochain arrêt de jeu ? Se sachant sous la menace d’une deuxième biscotte, il est probable que l'attaquant de 20 piges aurait calmé le jeu afin de ne pas filer prématurément sous la douche (Mikel Arteta aurait même pu le remplacer dans la foulée en voyant son poulain sur un fil), et même si ses deux fautes sont stupides, il n’y a pas de méchanceté de la part d’un joueur plus habitué à recevoir des coups qu’à en donner. En analysant la situation rapidement, Michael Oliver aurait donc pu stopper le jeu sur la touche afin d’avertir le joueur d’Arsenal, au regard de sa nervosité grandissante. Toute la subtilité du moment réside alors sur la deuxième faute : plutôt que de juger Martinelli coupable d'un excès de frustration prolongé pendant quelques secondes sans avoir été averti (que ce soit à l'oral ou par un carton) entre les deux fautes, Michael Oliver a fait fi de l'esprit pour ne pas déroger à la règle, et ce, malgré la singularité de l'action et du moment. Résultat, un rouge sans conséquence certes pour Arsenal qui finira par s'imposer, mais qui délimite un avant et un après dans ce genre de situation où le fond prendra désormais le dessus sur la forme.