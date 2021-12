Ikoné, la belle et l'appel

Comme à Séville le mois dernier, Jonathan Ikoné a fait oublier son inefficacité en championnat en livrant une prestation remarquable à Wolfsburg, où il a offert deux jolies passes décisives à ses copains Burak Yılmaz et Angel Gomes. La suite de la belle histoire européenne du LOSC pourrait cependant s'écrire sans l'attaquant de 23 ans, qui serait attendu par la Fiorentina dès janvier.

« Il doit montrer dans son langage corporel plus de détermination. »

Danse avec les Loups

L'appel de la Fiorentina

Par Clément Gavard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La semaine de Jonathan Ikoné n'avait pas débuté de la meilleure des manières. À 48 heures du rendez-vous décisif à Wolfsburg en Ligue des champions pour le LOSC, l'attaquant a eu la mauvaise surprise de voir son domicile cambriolé, selon les informations de. Rien de cassé pour l'ancien du PSG, mais un important butin dérobé (des montres de luxe et un préjudice estimé à environ 250 000 euros) et de quoi être légèrement perturbé. Il fallait oublier, mettre cette sale histoire de côté, au moment de se présenter dans l'antre des Loups. Ce n'était pas trop demandé à Ikoné, qui a survolé la partie remportée par son LOSC contre Wolfsburg (1-3), dansant balle au pied sur la pelouse de la Volkswagen Arena et signant deux très jolies passes décisives pour permettre aux Dogues de s'asseoir à la première place de leur groupe.Le vrai natif de Bondy aime décidément le parfum des soirées européennes. Moins inspiré et surtout moins efficace en championnat (un petit but lors de la 1journée), Ikoné l'est davantage dès qu'il faut enfiler le maillot floqué du badge de la Ligue des champions. L'attaquant aura en tout cas joué un rôle majeur dans la qualification du LOSC pour les huitièmes de finale. Le mois dernier, il avait inscrit le but de la victoire à Séville, où il avait déjà livré une prestation emballante. Absent en raison d'une suspension contre le RB Salzbourg, il a récidivé ce mercredi soir en Allemagne. Face à Wolfsburg, le joueur de 23 ans n'a pas marqué, mais il a enflammé la partie à coups de dribbles endiablés (quatre réussis sur sept tentés) pour donner le tournis à la défense adverse.Il a fait toutes les différences ou presque, à commencer par cette accélération fulgurante en début de match avant de servir Burak Yılmaz dans le bon tempo pour l'ouverture du score. Il a aussi été précis au moment de trouver Gomes sur le troisième but, qu'il aurait lui-même pu inscrire quelques minutes plus tôt sans un arrêt génial de Casteels., analysait son entraîneur Jocelyn Gourvennec en octobre.Le feu follet lillois a encore parfois été gourmand, mais c'était pour la bonne cause et il est difficile de lui en vouloir au bout d'une telle soirée.Il est encore trop tôt pour parler de rédemption pour celui qui était encore en équipe de France il y a deux ans et qui aspire à y revenir. La marge de progression reste importante, mais le talent est présent chez Ikoné. Moins utilisé par Christophe Galtier la saison dernière, celle du titre, l'attaquant dispose pourtant des qualités pour redevenir un titulaire indiscutable dans le LOSC à la sauce Gourvennec, à condition de gagner en régularité et en efficacité. À condition surtout de vouloir y rester. Les Dogues auront les yeux rivés sur le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des champions lundi prochain, mais celui qui a été élu homme du match à Wolfsburg comme à Séville pourrait ne pas être de la partie.Arrivé dans le Nord en juillet 2018, Ikoné serait attendu en Italie, à Florence, dès le mois de janvier à un an et demi de la fin de son contrat., a balayé le principal intéressé ce mercredi soir au micro de RMC. D'après les spécialistes du mercato de l'autre côté des Alpes, le transfert de l'international français serait pourtant déjà bouclé pour un montant de 14 millions d'euros (+ un million de bonus avec 20% sur une future revente), et un contrat jusqu'en 2026 avec la Fiorentina serait déjà sur la table. La perspective de découvrir un nouveau championnat, une nouvelle vie, et d'évoluer dans l'équipe de Dusan Vlahović, 6de Serie A, est alléchante pour un jeune joueur qui n'a jamais connu l'étranger. Trois ans après son départ définitif de la capitale, Ikoné n'est plus ce gamin n'ayant pas le niveau pour le PSG, il s'est fait un nom à Lille, où il aura tout connu. Restera un petit regret au moment de faire ses valises : ne pas avoir continué ce qu'il a commencé à Séville et à Wolfsburg.