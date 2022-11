Wolfsburg fait tomber Dortmund

Wolfsburg (4-5-1) : Casteels - Baku, Bornauw, Van de Ven, Otávio - Marmoush (Wimmer, 58e), F. Nmecha (Svanberg, 88e), Arnold, Gerhardt, Kamiński (Roussillon, 88e) - Wind (L. Nmecha, 75e). Entraîneur : Niko Kovač.



Dortmund (4-2-3-1) : Kobel - Süle (Hazard 71e), Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Özcan (Pašalić, 80e) - Adeyemi (Reyna, 61e), Brandt, Malen (Modeste, 71e) - Moukoko. Entraîneur : Edin Terzić.

Un but d'entrée, un but au finish et une soirée parfaite.Devant au score dès les premières minutes, Wolfsburg a ensuite tenu bon pour prendre le meilleur sur le Borussia Dortmund et se replacer dans la première partie du tableau (1-0). Une première parade impressionnante de Kobel devant Marmoush (3) a, d'ailleurs, montré d'entrée les importantes failles défensives du Borussia. Ni une ni deux, les Loups en ont profité avec un Van de Ven reprenant victorieusement au second poteau un corner pour débloquer déjà le tableau d'affichage. Le premier but d'une partie très animée, les deux formations se procurant de nombreuses occasions. Malheureusement pour les, le numéro de Malen (21), la tête trop décroisée de Brandt (39) ou la volée de Süle sur le poteau (45+1) n'y ont rien changé alors que Guerreiro a sauvé son camp sur sa ligne face à Kamiński (33).Après la pause, les Jaune et Noir ont maintenu leur emprise, mais Casteels n'a toujours pas cédé sur une tête à bout portant de Moukoko (56). En face, Wolfsburg a alors opéré en contre sans davantage de réussite : Kobel s'est interposé devant Wind (61), puis s'est pris la tentative de Felix Nmecha en pleine tête (62). La mine balancée par Moukoko (82) n'a pas fait vaciller le scénario, surtout que Lukas Nmecha est venu clore les débats à l'orée du temps additionnelLes loups ont bel et bien retrouvé tout leur mordant.