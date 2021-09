Wolfsbourg et Séville dos à dos

VfL Wolfsburg (4-2-3-1) : Casteels - Mbabu (Nmecha, 61e), Lacroix, Bornauw, Roussillon - Guilavogui, Arnold - Baku, Lukebakio, Steffen (Waldschmidt, 73e)- Weghorst (Gerhardt, 91e). Entraîneur : Mark van Bommel.



FC Séville (4-3-3) : Bounou - Acuna (Rekik, 46e), Diego Carlos, Koundé, Navas - PapuGómez, Fernando, Jordan - Ocampos (Munir, 73e), Suso (Lamela, 51e), Mir (Rakitić, 52e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

Tout n'est pas noir pour le LOSC.Battus par Salzbourg, les Lillois ne comptent qu'un point après deux journées dans ce groupe G. Mais les Dogues n'auront qu'à jeter un coup d'œil à ce qu'il s'est passé entre Wolfsbourg et Séville pour se rassurer : non, la qualification n'est pas encore impossible. Loin de là. L'avantage, c'est que ce coup d'œil sera rapide, car il ne s'est pas franchement passé grand-chose à la Volkswagen Arena pour la première confrontation de l'histoire entre le VfL Wolsfburg et le FC Séville, qui se sont partagé les points (1-1). On retiendra tout juste le but des Loups, sur leur première frappe cadrée dans cette campagne de C1 : l'œuvre de Steffen au retour des vestiaires, à bout portant, après un coup de billard dans les six mètres sévillans. Pas le but du siècle, donc.En face, les Andalous n'ont pas proposé grand-chose. En dehors d'une frappe de Suso plus molle qu'un flanc fondu au soleil (34), il a fallu attendre la 76minute pour voir Rakitić et Diego Carlos inquiéter (un peu) Casteels. Et encore. En vérité, les rares occasions de cette rencontre très hachée (11 cartons distribués) sont à mettre au profit d'un Wout Weghorst inhabituellement maladroit (59, 71). Mais dans ce match assez tendu, le FC Séville a sauvé les meubles en obtenant un penalty tardif concédé par Guilavogui, expulsé sur l'action. Léger, mais il n'en fallait pas plus à Ivan Rakitić pour remettre Séville à flot. Sans le poteau, Papu Gómez aurait même pu arracher la victoire (91) sur un long centre dévié par personne. Mais il y a des limites au hold-up, quand même.