Wolfsburg a tenté Maxwel Cornet

Un dégraissage avant l'arrivée de Bruno Dias ?Wolfsburg a réalisé une offre entre 10 et 15 millions d’euros à Lyon pour l'attaquant ivoirien Maxwel Cornet selon. La proposition a été cependant jugée insuffisante par le club français qui estime son prix à 20 millions d’euros. Avec un secteur offensif déjà particulièrement fourni (Mariano Diaz, Nabil Fekir, Memphis Depay, Bertrand Traoré, Martin Terrier et Amine Gouiri), la tendance est à un départ avant le 31 août.L'international (quatre sélections) de 21 ans bénéficie d'une bonne cote outre-Rhin, et plusieurs clubs se sont renseignés. Dortmund était même proche de le recruter la saison dernière , mais ce sont les «» qui seraient les plus intéressés à l'heure actuelle. Bruno Génésio apprécie pourtant le joueur auteur de sept buts et huit passes décisives en 43 rencontres toutes compétitions confondues.Le quotidienprécise que Schalke 04 et la Roma ont également entamé des démarches concrètes pour le recrutement de l'ailier. Un des deux clubs allemands (Wolfsburg et Schalke) serait disposé à satisfaire les exigences de leur homologue (20 millions d’euros plus 30% à la revente) avant la fin de semaine.Plus-value énorme possible pour un joueur acheté 150 000 euros à Metz.