Wolfsbourg gifle Leverkusen, pluie de buts à Francfort

Si le Borussia Mönchengladbach n'a rien pu faire pour déjouer la défense du Werder Brême (0-0), celle de Leverkusen a coulé face à l'attaque de Wolfsbourg (1-4). Tandis que celles de Francfort et de Fribourg ont prouvé leur fissures (3-3).

1

Bayer Leverkusen (4-2-3-1) : Hrádecký - Weiser (Baumgartlinger, 46e), Tapsoba, Sven Bender (Dragović, 46e), Wendell - Aránguiz, Demirbay (Alario, 65e) - Bellarabi (Wirtz, 46e), Amiri, Diaby (Bailey, 74e) - Havertz. Entraîneur : Peter Bosz.



Wolfsbourg (4-4-2) : Casteels - Mbabu, Pongracic, Brooks (Knoche, 82e), Roussillon - Steffen (Marmoush, 76e), Schlager, Arnold, Brekalo (Ginczek, 65e) - Weghorst, João Victor. Entraîneur : Oliver Glasner.

Eintracht Francfort (3-5-2) : Trapp - Touré (Chandler, 81e), Hasebe, Hinteregger (N'Dicka, 90e) - Kamada, Rode (De Guzmán, 74e), Torró (Kohr, 46e), Ilsanker, Kostić - Bas Dost (Gaćinović, 74e), André Silva. Entraîneur : Adi Hütter.



Fribourg (4-4-2) : Schwolow - Gulde, Höfler, Günter, Abrashi (Frantz, 87e) - Sallai (Lienhart, 59e), Koch, Schmid, Grifo (Kwon, 82e) - Walschimdt (Petersen, 59e), Höler. Entraîneur : Christian Streich.

Werder (4-3-3) : Pavlenka - Gebre Selassie, Veljković, Moisander, Friedl - M.Eggestein, Gross, Klaassen - Rashica (Bartels, 86e), Osako (Bittencourt, 62e), Sargent (Selke, 74e). Entraîneur : Florian Kohfeldt.



Mönchengladbach (3-4-1-2) : Sommer - Jantschke (Bensebaini, 71e), Ginter, Elvedi - Lainer, Kramer (Benes, 82e), Neuhaus, Wendt - Stidl (Hofmann, 71e) - Pléa, Thuram (Herrmann, 82e). Entraîneur : Marco Rose.

Par Steven Oliveira

La fatigue ? Le manque de public ? Un repas mal digéré ? Impossible de savoir ce qui est arrivé aux joueurs du Bayer Leverkusen, mais une chose est sûre : ils ne ressemblent aucunement à ceux qui roulaient sur leurs adversaires depuis 7 journées. À l’image d’un Kai Havertz muselé par la défense orchestrée autour de Marin Pongračić. Sauf que le défenseur croate ne s’est pas contenté de son rôle et a même fait un dépassement de fonction en reprenant deux fois de la tête un coup franc millimétré de Maximilian Arnold (0-1, 42et 0-4, 75). Entre-temps, le même Arnold a prouvé qu’il savait aussi tirer directement ses coups francs, en envoyant une mine à ras de terre déviée par le mur (0-2, 63). Et Renato Steffen a profité d’un débordement de João Victor pour faire parler son jeu de tête (0-3, 67). Et Leverkusen dans tout ça ? Autant d’occasions que de lignes à leur palmarès. Soit une, un but de Julian Baumgartlinger en renard des surfaces (1-4, 86). Avec cette défaite, le Bayer quitte le top 4 et voit son adversaire du soir revenir à 11 points.L’avantage de voir deux défenses en carton s'affronter est de voir des buts. Et cet Eintracht Francfort-Fribourg n’a pas échappé à la règle. C’est d’abord Vincenzo Grifo qui ouvre le score pour les visiteurs d’une mine sous la barre (0-1, 28). Avant que André Silva ne profite d’une frappe de Daichi Kamada repoussée par le portier adverse pour égaliser (1-1, 34). C’est tout ? Pour la première période, oui. Sauf que la seconde va se montrer encore plus folle, puisque Nils Petersen n’a besoin que de huit minutes après son entrée en jeu pour placer un violent coup de tête (1-2, 66). Et que Lucas Höler prouve que Kevin Trapp a toujours du mal avec les face-à-face (1-3, 69). Et alors que Francfort se voit déjà enchaîner une sixième défaite consécutive en Bundesliga, la défense de Fribourg fait n’importe quoi et permet à Daichi Kamada de donner un peu d’espoir (2-3, 79). Avant que Timothy Chandler n'offre une égalisation bien méritée à Francfort sur son premier ballon de la partie (3-3, 82). Bing. Un match nul qui n’arrange finalement personne.L'inconvénient de voir deux bons gardiens s’affronter, c’est de voir peu de buts. Et ce Werder Brême-Borussia Mönchengladbach n’a pas échappé à la règle. Et ce, malgré de nombreuses occasions de part et d’autre. Sauf que Gladbach a pu compter sur un Yann Sommer des grands soirs. Le portier suisse s’est notamment montré impérial sur des tentatives de Milot Rashica (51) et de Davie Selke (90). Tandis que son homologue Jiří Pavlenka a, lui aussi, dégainé quelques parades folles devant Marcus Thuram (11), dont la vitesse a fait très mal au Werder, et Florian Neuhaus (38). Avec ce match nul, le Werder reste relégable, mais confirme son redressement.