Wim Suurbier, ancienne gloire de l'Ajax, est décédé

Een groot Ajacied is niet meer. ♥️Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden. — AFC Ajax (@AFCAjax) July 12, 2020

Les Lanciers en deuil.Wim Suurbier, ancienne star de l'Ajax Amsterdam, s'est éteint ce dimanche à 75 ans. Le Batave aura arboré la tunique blanc et rouge entre 1964 et 1977, glanant sept titres de champion des Pays-Bas et effectuant 392 apparitions sous le maillot ajacide. L'ancien latéral droit néerlandais, qui cumule 60 sélections, avait été hospitalisé en mai à la suite d'une hémorragie cérébrale. Il aura grandement contribué au premier âge d'or de l'Ajax en remportant trois Coupes des clubs champions européens consécutives, en 1971, 1972 et 1973, aux côtés de Cruyff et sous les ordres de Rinus Michels. Avec les, il aura été deux fois finaliste de Coupe du monde, en 1974 et 1978.Hommage total.