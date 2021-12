Willy Caballero rejoint Southampton pour un mois

#SaintsFC has completed the signing of goalkeeper @willy_caballero on a short-term contract — Southampton FC (@SouthamptonFC) December 6, 2021

Tenter le grand défi du Mois sans Tabac ? C'est possible. Ne pas boire une goute d'alcool pendant la même période ? Oui, c'est aussi envisageable. Mais s'engager avec un club de l'élite de Sa Majesté pendant une si courte durée, c'est beaucoup plus rare. Et pourtant c'est ce que vient de faire Willy Caballero. Le portier de 40 ans, laissé livre par Chelsea cet été, a rejoint Southampton jusqu'au 5 janvier pour pallier les blessures d'Alex McCarthy et de Fraser Forster, les deux premiers gardiens des, indiquait ce lundi le club dans son communiqué.