Willian s'élève contre les méthodes d'Antonio Conte

Après deux ans au bagne, Willian se lâche.Dans un entretien accordé à ESPN, le Brésilien s'est longuement livré sur ses rapports avec Antonio Conte au cours des deux dernières saisons à Chelsea. Et visiblement, l'ailier de 29 ans a peu goûté aux méthodes et au management de l'Italien.» .Pour illustrer son propos, Willian est notamment revenu sur les cas David Luiz et Diego Costa, tous deux boudés par Antonio Conte au cours de sa seconde année sur le banc des. «"Je pars, Antonio Conte a dit qu’il n’avait plus besoin de moi"."Il m'a envoyé un texto en disant qu'il n'a plus besoin de moi dans l'équipe et je ne suis pas censé y retourner".» .Et en janvier, Antonio Conte s'était rendu du compte qu'il avait besoin d'un attaquant. Du coup, il a pris Olivier Giroud.