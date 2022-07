L'OL humilié par Willem II

Willem II (4-3-3) : Smits (Lamprou, 46e) - Owusu, Schouten, Heerkens, Woudenberg - Verreth, Crowley, Llonch - Doodeman, Hornkamp (Bokila, 46e), Svensson. Entraîneur : Kevin Hofland.



Lyon (4-3-3) : Pollersbeck - Lomami, Da Silva, Boateng, Dib - Faivre, El Arouch, Aouar - Barcola, Kadewere, Cherki. Entraîneur : Peter Bosz.

Qui fait la pire présaison entre l'OL et l'OM ? Faites vos jeux !Les Rhodaniens poursuivaient ce samedi leur préparation estivale aux Pays-Bas et défiaient Willem II, pensionnaire de deuxième division néerlandaise. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Bataves avaient envie de manger du Lyon. Les hommes de Bosz ont connu une première période catastrophique, dépassés aussi bien physiquement que techniquement par des locaux plus affûtés. Les Néerlandais ont d'abord dominé outrageusement pendant 20 minutes avant de tuer tout suspense sur les onze suivantes : d'une tête de Freek Heerkens sur corner dans un premier temps, puis grâce à un doublé de Jizz Hornkamp, bien aidé par deux grossières boulettes de Julian PollersbeckRedémarrage similaire à la sortie des vestiaires : Rayan Cherki perd un ballon dans l'entrejeu, profitant à Jérémy Bokila, tout juste entré en jeu, qui envoie une mine pied gauche. À l'heure de jeu, c'est Houssem Aouar qui manque sa passe en retrait et permet à Nick Doodeman d'aggraver le score. Désabusés et sans solution puisque Peter Bosz avait décidé de ne mettre que trois remplaçants sur le banc, les Gones ont ensuite lâché l'affaire et ne sont jamais parvenus à sauver l'honneur. En fin de match, Willem II passe même à plusieurs reprises d'inscrire un set de tennis à l'OL mais se contentera finalement d'une manita.Malgré un onze expérimental, cette défaite reste inquiétante pour les Lyonnais, qui auront sans doute envie de laver leur honneur dès ce dimanche face à Feyenoord.