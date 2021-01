Wijnaldum, des idées de Gini

Cette saison plus que d’habitude, Georginio Wijnaldum rend de fiers services à Jürgen Klopp. Pendant que l’infirmerie de Liverpool débordait, le Néerlandais a permis à Liverpool de garder le cap. Pour combien de temps encore ? La question se pose alors que son contrat arrive à échéance dans six mois.

Ces mots, prononcés dans le vestiaire d'Anfield avant le choc contre Tottenham, auraient pu être ceux de Jordan Henderson, James Milner ou Virgil van Dijk. Mais ils sont sortis de la bouche de Georginio Wijnaldum. Et ils ont eu assez d’importance pour que Jürgen Klopp les rapporte devant les journalistes après la victoire des. Preuve de la place prépondérante de l'anciendans le groupe, au-delà de son indispensable apport sur la pelouse. L’arrivée de Thiago sonnait comme une promesse de banc pour le Néerlandais , mais les problèmes physiques de l’Espagnol, conjugués au replacement de Fabinho en défense, l’ont remis sur le devant de la scène.Wijnaldum figure sur le podium desqui jouent le plus cette saison avec 1732 minutes sur le terrain, juste derrière Andrew Robertson (1925 minutes) et Mohamed Salah (1828 minutes). Surtout, l'internationala tenu bon au moment où son équipe en avait le plus besoin, alors que Jürgen Klopp a longtemps dû composer sans Thiago, Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain. Il a ainsi disputé treize des seize matchs de Premier League desen intégralité cette saison. Plus encore, entre le 31 octobre et le 6 décembre, le milieu de terrain a enchaîné dix matchs (dont deux avec les Pays-Bas) comme titulaire. Wijnaldum a ainsi passé 704 minutes sur le terrain lors des huit rencontres de Liverpool sur cette période, soit 97,78% de temps de jeu. Un rythme d'enfer imposé par une avalanche de blessures. Un phare indéboulonnable au milieu de la tempête.Rares sont pourtant les moments où l’internationals’est retrouvé dans la lumière depuis son arrivée dans le Merseyside. Pas grand-chose à se mettre sous la dent, à part quelques instants de lumière offerts par l'unique but du choc contre Manchester City le 31 décembre 2016, mais surtout son doublé face au Barça le 7 mai 2019. Et encore, la plupart des projecteurs étaient alors braqués sur Divock Origi et le fameuxde Trent Alexander-Arnold. Positionné plus bas qu'au PSV et à Newcastle, Wijnaldum est de ceux dont on ne parle pas vraiment, qui ne marquent qu’occasionnellement (deux buts en club seulement depuis leen juin), mais ô combien précieux dans leur registre. Tantôt construisant et percutant, tantôt stabilisant et rassurant. Jürgen Klopp ne s'y trompe pas., soulignait l'Allemand en octobre 2019.Aujourd'hui indispensable, Wijnaldum aurait pourtant pu quitter le navire l'été dernier devant les sirènes catalanes. Ronald Koeman n’a jamais caché son désir de rapatrier quelques-uns de ses anciens protégés à Barcelone. Et pour cause, Gini a réalisé des merveilles pendant les deux années de son mandat à la tête des Pays-Bas (10 buts en 18 matchs). Le hérosde 1992 lui avait même confié le brassard contre l'Estonie à l'automne 2019., selon le principal intéressé, qui avait désamorcé l’épineuse question de son avenir une fois le mercato refermé.Mais à six mois de la fin de son contrat, le sujet va forcément revenir sur la table. La presse britannique cite déjà Yves Bissouma (Brighton) comme son successeur désigné par les. Nul doute cependant que Jürgen Klopp se verrait bien continuer à s’appuyer sur lui. Selon le Guardian , le club lui aurait présenté une nouvelle proposition début décembre. Gini aura peut-être envie de changer d'air à l’approche de son 31anniversaire. En attendant de trancher, Liverpool continuera de bénéficier de ses qualités,jusqu’en juin. Ce ne sera pas de trop dans la quête de nouveaux trophées à soulever.