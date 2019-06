White valide le carton plein anglais en punissant le Japon

Grâce à une Ellen White clinique, l'Angleterre a signé son troisième succès en autant de matchs. Terriblement brouillon malgré de belles intentions, le Japon n'a pas fait le poids mais se qualifie tout de même.

Japan s'expose

Japon (4-4-2) : Yamashita - Shimizu, Kumagai (c), Ichise, Sameshima - Kobayashi (Miura, 62e), Nakajima, Sugita, Endo (Takarada, 85e) - Yokoyama (Sugasawa, 62e), Iwabuchi. Sélectionneuse : Asako Takakura.

Angleterre (4-3-3) : Bradsley - Bronze, Houghton (c), M. Bright, Stokes - J. Scott, Walsh (J. Moore, 72e), Stanway (Carney, 74e) - R. Daly, E. White, Duggan. Sélectionneur : Phil Neville.

On nous promettait la finale du groupe entre deux gros poids lourds du circuit ; le choc a plutôt tourné à la démonstration de réalisme. Les, remaniées ce mercredi, avaient tapé leurs homologues en mars lors de la SheBelievesCup (3-0) et malgré une deuxième période nippone, elles ont remis ça sans souci, sur un score un peu moins lourd avec un doublé de tueuse signé Ellen White. La poule D tient ses championnes et le Japon évite les sueurs froides en profitant du nul fou entre Argentines et Écossaises.Activant un pressing efficace et étalant leurs aptitudes dans le jeu, les filles d'Asako Takakura ont pourtant commencé par marquer leur territoire à l'Allianz Riviera de Nice. Yokohama n'a pas profité de la première brèche (5) puis a bien failli faire mouche sur un coup franc lointain, une Karen Bardsley bondissante s'en remettant à sa barre transversale (9). Leurs adversaires se sont d'abord marché sur les pieds, même si Georgia Stanway s'est essayée à deux reprises. Mais ce schéma n'a pas fait long feu et sur un service malin de cette même Stanway, Ellen White a piqué dans le dos de l'arrière-garde nippone et ajusté Ayaka Yamashita (0-1, 14). Le déclic pour des Britanniques qui ont commencé à prendre la mesure de Japonaises timides, et ont obligé la gardienne asiatique à enchaîner les parades (17, 18et 33).Même quand Karen Bardsley faisait des cadeaux plein axe, les finalistes du dernier Mondial n'ont pas su se montrer dangereuses (57). Quand Yuika Sugasawa s'est échappée, la capitaine Stephanie Houghton est venue lui tacler l'herbe sous le pied (65) au moment où le Japon reprenait des couleurs, et quand Mana Iwabuchi a servi le caviar pour Yuika Sugasawa, cette dernière a laissé filer l'offrande (77), avant d'essayer de redresser sans succès une galette venue de la gauche (83). Toni Duggan, elle, aurait pu faire le break si sa belle volée - sur un centre de Lucy Bronze - avait été plus violente (59).Mais celui-ci a été réalisé par l'inévitable White en fin de partie, la nouvelle attaquante de Manchester City profitant encore une fois de la perméabilité adverse (0-2, 84) alors que les occasions japonaises s'enchainaient, à l'image d'une Sugasawa butant maladroitement sur Bardsley dans les derniers instants (89). Les coéquipières de Saki Kumagai auront donc été actives mais terriblement impuissantes dans les 16 mètres, ne réussissant jamais à remettre en cause le succès des Lionnes. Et la place de leader non plus, par conséquent.