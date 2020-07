West Ham zappe Watford et assure quasiment son maintien

West Ham (4-2-3-1) : Fabiański - Johnson, Ogbonna, Diop, Creswell - Rice, Souček - Bowen (81e, Yarmolenko) , Noble, Fornals (72e, Haller) - Antonio (93e, Balbuena ) . Entraîneur : David Moyes.



Watford (4-2-3-1) : Foster - Kiko, Dawson, Kabasele, Masina (46e, Mariappa) - Hugues, Doucouré (72e, Chalobah) - Sarr, Cleverley, Welbeck (86e, Pedro) - Deeney (67e, Gray) . Entraîneur : Nigel Pearson.

Lestouchent au but.En s'appuyant une nouvelle fois sur ses hommes forts Michail Antonio et Tomáš Souček, West Ham a rapidement réglé le compte de Watford en clôture de la 36journée de Premier League ce vendredi. Grâce à son succès, l'escouade de David Moyes a quasiment assuré son maintien dans l'élite à deux journées du terme du championnat.Il ne faut pas bien longtemps à Michail Antonio, déjà auteur d'un quadruplé face à Norwich (4-0) il y a quelques jours, pour refaire parler son sens du but. Six minutes précisément, lorsque le colosse anglais profite d'une série d'approximations de la défense adverse pour ajuster Ben Foster. L'excellent renfort Tomáš Souček a tôt fait de lui emboîter le pas en catapultant sa tête au fond des filets sur un bon centre de Jarrod Bowen. Et avant même la mi-temps, Declan Rice se fait un plaisir de participer au festival en sifflant une frappe enroulée supersonique pour enterrer lesAu retour des vestiaires, Watford a au moins le mérite de ne pas s'avouer vaincu. Et développe même du très beau football, en atteste cette réduction du score de Troy Deeney après une action collective délicieuse et un poteau d'Abdoulaye Doucouré. Malgré une volonté tangible d'aller chercher les copains d'Issa Diop et Sébastien Haller, les hommes de Nigel Pearson resteront à quai. Avec trois points d'avance sur Bournemouth et Aston Villa, le maintien n'est toujours pas une réalité pour les premiers non-relégables.Au contraire de West Ham, qui s'installe au quinzième rang avec un matelas de six points d'avance sur la zone périlleuse à deux journées de la fin du bal.