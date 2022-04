West Ham vient à bout d'Everton

West Ham (4-2-3-1) : Fabiański - Cresswell, Zouma, Dawson, Fredericks - Rice, Souček - Fornals, Benrahma (Yarmolenko, 82e), Bowen (Noble, 70e) - Antonio. Entraîneur : David Moyes.

Everton (4-3-3) : Pickford - Kenny, Godfrey, Keane, Mykolenko - Doucouré, Holgate, Iwobi - Gray, Calvert-Lewin (Gordon, 78e), Richarlison. Entraîneur : Frank Lampard.

Pour la réception d'Everton au London Stadium ce dimanche après-midi, West Ham a dû batailler avant de s'imposer (2-1)Dans une première période loin d'être emballante et malgré la possession liverpuldienne, ce sont lesqui ont su se montrer les plus prompts. D'abord avec Michail Antonio, engouffré dans la surface et contré au dernier moment par Michael Keane (10), puis avec Pablo Fornals, à la conclusion d'un excellent mouvement à quatre impliquant le Jamaïcain, Saïd Benrahma et Jarrod Bowen, finalement stoppé des mains de Jordan Pickford (13). Pour débloquer la situation, il a donc fallu s'en remettre aux coups de pied arrêtés, et à ce jeu-là, Aaron Cresswell n'a pas manqué de faire parler son pied gauche : un enroulé imparable à l'entrée de la surface, au-dessus du mur. Avant la pause, l'actif Richarlison tentera quant à lui sa chance d'un bel extérieur, malheureusement trop enlevé (40).Car lesn'ont jamais abdiqué. Mieux, ils sont parvenus à réagir dès le retour des vestiaires. Aidé par une astucieuse remise de Richarlison, Mason Holgate (qui a remplacé Donny van de Beek blessé à quelques instants du coup d'envoi) a ainsi déclenché une volée, déviée par Fornals, afin de remettre les siens dans la partie. Mais comme à l'accoutumée, les hommes de Frank Lampard ne résistent pas. À peine la remise effectuée, Antonio, lancé dans la profondeur, a en effet sollicité Pickford, venu claquer le ballon, bien suivi par Bowen au rebond. Un résultat entériné par l'expulsion de Keane dans la foulée (65). Le scénario caractéristique de cette saisonWest Ham, à jour dans son calendrier (51 points), reprend donc sa cinquième place, en attendant les matchs en retard d'Arsenal, Tottenham et Manchester United, ses concurrents à l'Europe. Toujours à la lutte au dix-septième rang, Everton ne creuse pas l'écart avec Watford, premier relégable.