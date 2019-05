West Ham se sépare de Nasri

Thank you and good luck to two West Ham United servants ?https://t.co/rhf7Gz26V4 — West Ham United (@WestHamUtd) May 29, 2019

CAR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un petit tour et puis s'en va.Six mois après son arrivée, Samir Nasri quitte déjà West Ham. L'international français était arrivé en janvier après avoir purgé sa suspension pour dopage, mais il aura seulement fait six apparitions sous le maillot du club londonien (2 passes décisives). Il n'a donc pas été prolongé par les dirigeants des, tout comme Andy Caroll et le gardien Adrián, tous les deux en fin de contrat.Rumeur d'un retour à l'OM dans 3,2,1...