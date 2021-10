West Ham fait tomber Tottenham, Leicester confirme à Brentford

Après avoir vu ça, on peut dormir tranquille.C’était long, c’était brouillon et sans grande saveur. Surtout, ce n’était pas le bon match à regarder ce dimanche après-midi. Les deux équipes londoniennes ont cruellement manqué de spontanéité, d’idées, sûrement vite rattrapées par l’enjeu d'un derby aussi prestigieux. Il faut ainsi attendre plus d’une heure de jeu pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent, avec la première grosse opportunité qui fait mouche grâce à l’inévitable Michail Antonio. À la retombée d’un corner, le buteur jamaïcain ouvre le score d’un petit coup de patte, déviant le ballon et ne laissant aucune chance à Hugo Lloris. Sixième réalisation de la saison, pour le bulldozer. Six fois plus qu’Harry Kane, encore fantomatique.C’est vraiment le prince Harry, ou c’est son cousin ?Brentford 1, Tielemans 2.Il avait climatisé le milieu de Manchester United , aucune raison que celui de Brentford n’y passe pas : Youri Tielemans n’a laissé aucune chance au promu de gagner la bataille de l’entrejeu ce dimanche après-midi, donnant un sacré avantage aux. Et comme si remporter tous les duels ne suffisait pas, le Belge a ajouté son nom à la feuille de match en marquant d’un boulet de canon sensationnel. Quatre de ses neuf buts toutes compétitions confondues en 2021 sont venues depuis l’extérieur de la surface, plus que tout autre joueur de Premier League. Buteur, mais aussi passeur : c’est en effet lui qui lance Patson Daka, sur la contre-attaque décisive en fin de rencontre. Parfaitement servi, le Zambien n’a plus qu’à décaler James Maddison qui pousse la balle dans le but vide. L’égalisation quelques minutes plus tôt de Mathias Jorgensen, venant récompenser les efforts des, reste anecdotique.Le meilleur Belge de l’élite anglaise, devant KDB.