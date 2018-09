West Ham enfonce un peu plus MU

131

West Ham (4-3-3) : Fabiański - Zabaleta, Balbuena, Diop, Masuaku - Noble (c), Rice, Obiang Avomo - Yarmolenko (Snodgrass, 72e), Arnautović (Antonio, 83e), Felipe Anderson (Diangana, 93e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.

Manchester United (4-1-2-1-2) : De Gea - Young (c), Smalling, Lindelöf (Rashford, 57e), Shaw - Fellaini, McTominay, Pogba (Fred, 70e), Matić - Lukaku, Martial (Mata, 71e). Entraîneur : José Mourinho.

L'odeur du sang empeste chez lesAvec un Paul Pogba bel et bien aligné mais un Alexis Sánchez en tribunes, Manchester United a signé samedi sa troisième défaite de la saison en Premier League sur la pelouse de West Ham (3-1), dans un climat bien terne, une semaine après le nul concédé à domicile face à Wolverhampton (1-1) et trois jours après l'élimination en League Cup contre Derby County.Les hommes de Mourinho n'ont pas mis longtemps à comprendre qu'ils passeraient un après-midi compliqué. Cinq minutes précisément, soit le temps nécessaire à Felipe Anderson pour lancer les débats d'une succulente Madjer -son premier but en Angleterre - après un bon travail de Zabaleta, magnifiquement lancé par Mark Noble (5). Un coup de casque de Lukaku sur le montant (23) plus tard, Yarmolenko est venu définitivement planter la bande de Mourinho avant la pause en poussant Lindelöf à un CSC cruel. (43).En deuxième période, Fabiański a sorti le grand jeu devant Fellaini, monté dans la boite pour faire bouger les choses, en vain (64). Et c'est finalement Marcus Rashford , auteur de son premier but de la saison, qui a joliment relancé le suspense, d'une talonnade sur corner. Mais Arnautović a finalement crucifié les visiteurs en patron, sur un nouveau caviar de Noble (74), dédiant son pion à son coéquipier Carlos Sánchez absent aujourd'hui.Au passage, Issa Diop a dévoré Romelu Lukaku . Voilà de quoi lancer le week-end.