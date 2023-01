West Ham enfonce Everton, Villa enchaîne

Tous les résultats :

Dans la foulée du nul entre Liverpool et Chelsea , le week-end de Premier League se poursuivait avec quatre rencontres à travers le Royaume. Au menu : duels pour le maintien et interventions de la VAR en pagaille.Dans le choc entre deux formations historiques de Premier League en péril, West Ham s'est montré sans pitié avec Everton. Bowen s'est offert un doublé en fin de première période, seul sur une déviation de Zouma d'abord, puis à la conclusion d'un bon travail d'Antonio. Iwobi d'un côté puis Emerson de l'autre touchent les montants, et le deuxième club de Liverpool reste englué à la dernière place. Mal classés toujours, Nottingham Forest est allé chercher le nul à Bournemouth. Anthony avait parfaitement lancé les siens sur un service de Ouattara pour sa première outre-Manche, mais Surridge permet au promu de venir gratter un point sur la côte.Plus au nord, Leicester et Brighton n'ont pas pu se départager au King Power Stadium. Lesfrappent les premiers par Mitoma, d'un missile téléguidé en lucarne. Mais après trois mois sans trouver les filets sur leur pelouse, lespensent renverser la situation grâce à Albrighton avec réussite, puis Barnes à l'affût sur corner. Le but tardif de Ferguson offre finalement un point mérité à Brighton. Enfin, le dernier match de ce multiplex n'aura pas été le plus spectaculaire, le maigre spectacle étant même interrompu quelques minutes avant la pause par un drone. Et puis, de la tête sur coup franc, Watkins permet finalement aux siens de l'emporterUnai Emery,