West Ham accroché par Newcastle

West Ham (4-2-3-1) : Fabiański - Fredericks (Johnson, 46e), Dawson, Zouma, Cresswell - Souček, Rice - Bowen, Benrahma (Vlašić, 73e), Fornals - Antonio. Entraîneur : David Moyes.



Newcastle (4-3-3) : Dúbravka - Krafth, Schär, Burn, Targett - Willock (Guimarães, 88e), Shelvey, Joelinton - Fraser (Almirón, 79e), Wood, Murphy. Entraîneur : Eddie Howe.

West Ham avance toujours au ralenti.À la peine depuis plusieurs semaines (une victoire sur les quatre dernières journées), lesmanquent l'occasion de retrouver le top 4 après son match nul contre Newcastle au Stade Olympique de Londres.Rapidement, West Ham est dépassé par la détermination demaladroits en début de rencontre. Il faut finalement attendre la 20minute de jeu pour qu'un premier frisson parcoure les tribunes suite à une frappe croisée de Jarrod Bowen déviée du bout des gants par Martin Dúbravka sur sa barre. Finalement, et contre le cours du jeu, les hommes de David Moyes ouvrent le score sur un coup franc tiré de la gauche par Aaron Cresswell et parfaitement coupé de la tête par Craig DawsonInvaincu depuis deux mois et fort de trois victoires consécutives en Premier League, Newcastle repart tambour battant à l'attaque et arrache l'égalisation juste avant la pause suite à un dégagement complètement foiré de Declan Rice et une énorme passivité de la défense desqui profite à Joe Willock, dont la déviation vient mourir sur le poteau gauche de Łukasz Fabiański, avant de franchir pour quelques centimètres la ligne de but. Un score qui ne bougera pas d'un iota en seconde période, Kurt Zouma et ses coéquipiers s'attelant à contenir les assauts du 17du Premier League à défaut d'assumer son statut de candidat à la Ligue des champions.Manchester United, Arsenal et Tottenham aiment ça.