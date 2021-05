WBA relégué après sa défaite à Arsenal

Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Chambers, Holding, Gabriel, Saka - Elneny, Ceballos (Partey, 76e) - Willian, Smith-Rowe (Tierney, 63e), Pépé - Martinelli (Lacazette, 60e). Entraîneur : Mikel Arteta.



WBA (4-4-1-1) : Johnstone - Furlong, Ajayi, Bartley, Townsend - Robinson (Diangana, 68e), Yokuşlu, Phillips, Pereira - Gallagher - Diagne (Robson-Kanu, 56e). Entraîneur : Sam Allardyce.

GunnersBaggiesValeureux, mais battu par Arsenal ce dimanche soir (3-1) : West Bromwich accompagnera officiellement Sheffield United en Championship l'an prochain., balançait un Mikel Arteta désemparé, suite à l'élimination en Ligue Europa contre Villarreal . Et le coach espagnol n'a pas tardé à mettre ses paroles à exécution, en alignant une jeune et offensive équipe d'Arsenal. Après quelques minutes pour se mettre en route, ses joueurs prennent progressivement le dessus sur les. Notamment Saka, qui se balade sur son côté gauche avant de délivrer un très bon centre pour un Smith-Rowe clinique. Lesfont souffrir leurs adversaires du soir, et breakent rapidement sur un bijou d'Arjen Pépé. De quoi torturer un peu plus le chewing-gum dans la bouche d'un Sam Allardyce pas forcément à son aise, tandis que le parfum de la Championship s'intensifie.La deuxième mi-temps ne prévoit d'ailleurs pas d'éclaircie pour WBA, alors qu'Arteta se permet de faire rentrer petit à petit ses titulaires habituels (Lacazette, Tierney, Partey). Pourtant, Arsenal rate à plusieurs reprises la balle du K.O. définitif et voit lesreprendre espoir sur un splendide raid solitaire de Pereira qui remonte la moitié du terrain avant d'ajuster une frappe hors de portée de Leno. De quoi faire douter Holding et ses copains ? Oui, mais ces derniers ne craquent pas et plient la rencontre sur un nouveau bijou, cette fois-ci de Willian, qui ouvre son compteur but avec le maillot d'Arsenal d'un chef-d'œuvre sur coup francpour permettre aux Canonniers de garder un très mince espoir de jouer l'Europe l'année prochaine.Être relégué après une défaite contre Arsenal cette saison, c'est quand même un peu moche.