Wesley Sneijder annonce sa retraite

✍ 134-voudig International @sneijder101010 tekende een contract in @Galgenwaard030De geboren Utrechter zal dit seizoen de thuiswedstrijden bekijken vanuit zijn eigen skybox en treedt hiermee toe tot de FC Utrecht Business Club.Lees hier meer https://t.co/kf4VFP48MQ — FC Utrecht (@fcutrecht) 12 août 2019

Robben et Sneijder à la retraite, une page se tourne.Après une saison et demie passée à Al-Gharafa au Qatar, pour le projet sportif bien sûr, Wesley Sneijder a officiellement annoncé ce lundi avoir pris sa retraite, à 35 ans, par l'intermédiaire du compte Twitter du FC Utrecht, dont il va désormais intégrer l'équipe dirigeante. L'international néerlandais (134 sélections, 31 buts, 33 passes décisives) met donc un terme à une carrière longue de plus de dix-sept ans, qui l'aura vu passer par l'Ajax, son club formateur (2002-2007), le Real Madrid (2007-2009), l'Inter Milan (2009-2013), Galatasaray (2013-2017) et Nice (2017-2018).L'ancien milieu offensif a remporté cinq championnats (Pays-Bas, Espagne, Italie et deux en Turquie) et a notamment réalisé un magnifique triplé avec l'Inter Milan en 2010 (Serie A, Coupe d'Italie, Ligue des champions), l'année où il termine à une injuste quatrième place du Ballon d'or. Finaliste malheureux de la Coupe du monde en Afrique du sud remportée par l'Espagne, Sneijder a également échoué à la troisième place lors du Mondial 2014.Enfin bon, Wesley était à la retraite depuis deux ans : il ne le savait simplement pas encore.