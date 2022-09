Wesley Fofana, l'incassable du siècle

« On le voit très peu simuler sur un terrain, et là, je l’entendais crier depuis les tribunes. Quand je vois le Samu débarquer, je sais que ce n'est pas bon... »

Il n'y a pas d'héroïsme sans cicatrices

« On ne mangeait pas ce qu’on voulait. Un repas le soir et un repas le midi. C’est tout. Si tu veux boire ton Fanta, tu vas te débrouiller par tes propres moyens. »

Wild Wild Wes'

« Certains membres du club ont conseillé au directeur du centre de formation de ne pas le garder pour des raisons disciplinaires, comme des retards et ce côté un peu perturbateur. »

Guéguerre avec Puel, Premier League, e-sport. In that order

« Je voulais faire l’équipe autour de lui parce qu’il devenait incontournable. Il donnait une ossature à l’équipe intéressante, mais lui voulait partir, et c’était compréhensible. Il faut parfois confirmer avant de prendre le train. »

Dans la vie de tous les jours comme dans le sport de haut niveau, les retours s’accompagnent souvent d’un vent de nostalgie, d’une euphorie parfois, d’un sourire au coin des lèvres et de toutes sortes de festivités rendant ce moment si rayonnant. Wesley Fofana, lui, a opté pour le silence, les pleurs, les visages bouleversés et une touche d’angoisse. Le 17 mars dernier, pour son grand retour à la compétition depuis 223 jours d’absence et 41 matchs manqués, il décidait de gâcher la soirée des 30 000 supporters venus au Roazhon Park pour assister au huitième de finale retour de Ligue Europa Conférence (2-1) . Alors que les hommes de Bruno Genesio avaient pris la mesure de l’évènement en menant 1-0 au retour des vestiaires, tous leurs rêves européens se sont envolés en même temps que le premier but du Français sous la tunique des. D’un coup de casque ravageur, Fofana égalise et signe un retour gagnant après avoir été écarté des terrains pendant près de sept mois., se souvient Sébastien Poulet, le kiné personnel du jeune joueur depuis presque deux maintenant.Bouleversé par l’émotion, le gamin de 21 ans court alors vers son banc pour prendre son entraîneur dans les bras et crie pour extérioriser toute sa joie. D’un petit cœur avec les mains, il envoie un message d’amour à ses proches présents dans l’enceinte bretonne avant de regagner sa place sur le terrain., confiait l'homonyme de l'ailier du XV de France, toujours sur son nuage en conférence de presse. Comme un symbole, ce but restera la seule et unique réalisation du natif de Marseille dans les rangs de Leicester, sans que ça ne l'empêche pour autant de rendre des copies tout aussi propres les unes que les autres jusqu’au terme de la saison. De quoi pousser Chelsea à casser sa tirelire et faire la semaine dernière de Wesley, à 21 ans, l’un des défenseurs les plus chers de l’histoire. Une bien juste récompense pour lui qui a dû avancer seul, contre vents et marées.Sébastien Poulet l’assure, ce que Fofana a traversé récemment n’a pas été simple. Sèchement taclé par Fer Niño lors d'un simple match amical au King Power Stadium face à Villarreal le 4 août 2021, Fofana ne sait pas encore qu’il vient de tirer un trait sur une bonne partie de sa saison. Aujourd'hui, il en parle comme du pire moment de sa jeune carrière., se rappelle le défenseur dans une interview pourUn véritable cauchemar., se souvient Sébastien Poulet, alors dans une des loges du stade desaux côtés de la femme du joueur et de son cousin.Pendant une poignée de minutes, les supporters retiennent leur souffle, certains des coéquipiers de Fofana sont apeurés, à l’image de Söyüncü, au bord des larmes, mettant les mains sur sa tête en approchant de son coéquipier au sol. Le kiné de Fofana commence à angoisser :Avant de le rejoindre dans le tunnel, dix minutes seulement après la fracture, Sébastien confirme malheureusement ses craintes en revoyant les ralentis de l’action sur un téléphone.Le préparateur physique refait alors l'inventaire les dégâts :. Après une bonne heure de patience, toute la famille raccompagne Wesley chez lui, plâtré et en béquilles. L’ambiance est morose, mais tout s’organise très vite pour ne pas laisser le temps au joueur de se noyer dans ce mauvais rêve. Le médecin du club débarque dans la belle maison de la région des Midlands de l'Est vers une heure du matin et engage déjà des discussions quant à la suite des opérations.Les premiers jours, Fofana va évidemment se reposer et évacuer toute la pression. Son kiné reste proche de lui pour suivre de près l’évolution de sa blessure et expliquer les douleurs au joueur. Les discussions entre chirurgiens via vidéoconférence s’enchaînent pour évoquer l’état de la cheville et la future opération. Après le passage sur le billard, le temps d’absence de Fofana se précise : sept à huit mois.Tous les jours, le joueur de Leicester va s’exécuter et mettre toutes les cartes de son côté pour revenir au plus vite. Les premières semaines à la maison, puis au centre d’entraînement de Leicester, si bien équipé pour réhabiliter son corps. Fofana s’entoure des nutritionnistes du club pour reconstruire les cellules détruites de sa cheville de la meilleure des façons et compte les jours. S’il traverse des phases compliquées, avec le mental parfois en berne, le Français commence à voir le bout du tunnel en janvier 2022. À l’approche de son retour, il prend même la décision d’anticiper en demandant à Sébastien Poulet d'installer une salle de rééducation sur mesure dans sa maison.Fofana fait énormément d’investissements dans la santé, dans la prévention et débarque donc en Bretagne tout neuf en mars dernier. Avec du caractère et une détermination hors norme, le Marseillais sort de ce triste chapitre. Un tempérament qu’il a forgé dans la chaude banlieue de Félix-Pyat., assure David Wantier, ancien responsable de la cellule de recrutement de Saint-Étienne entre 2015 et février 2020 qui a longuement suivi Wesley Fofana., livrait la nouvelle recrue des(commune des Bouches-du-Rhône située à vingt-cinq kilomètres de Marseille, NDLR)Orpheline du papa parti quelques mois avant la naissance de Wesley, la famille Fofana vit alors à cinq dans un petit logement de deux chambres. Sa mère et son nouveau mari se partagent les quelques mètres carrés avec le jeune Wesley de 13 ans, sa première petite sœur de 6 ans et la petite dernière.Souhaitant offrir une vie meilleure à sa famille, le Marseillais s’entraîne dur et gravit tous les échelons des catégories jeunes au Sporting Club Air Bel, club formateur réputé des terres phocéennes., se souvient un de ses premiers éducateurs, David Diaz, aussi passé par la cellule de recrutement de l’OM et des Girondins de Bordeaux par la suite. Une vingtaine de kilomètres séparent les deux clubs, mais Fofana n’hésite pas une seule seconde à intégrer le Sporting. Sa grand-mère,dixit David Diaz, et son grand-père l’emmenaient à l’entraînement. Tout de suite, le jeune adolescent prend ses marques et impressionne tout son petit monde.L’éducateur parle de quelqu’un de discret, toujours partant pour partager sa canette avec les autres, à l’écoute, qui se transforme une fois les deux pieds sur le rectangle vert. Lors d’un match important en U13, comptant pour la coupe régionale, d’ailleurs remportée par Air Bel, le petit Wesley a dû faire face au meilleur attaquant de sa génération des Bouches-du-Rhône., se rappelle David Diaz. Au bout de quelques minutes de jeu, ledit attaquant récupère une belle passe en profondeur et, alors qu’il a quelques mètres d’avance, se fait vite harponner par Wesley.D’un regard malicieux, comme pour dire « t’as vu, j’avais raison » , Diaz regarde son dirigeant dans les tribunes avant que le match reprenne. Cette année-là, le Sporting termine champion de la région, remporte la coupe, et Fofana attire la convoitise de nombreux recruteurs, donc ceux de l’ASSE.Sur cette fin d'exercice 2014-2015, Wesley réalise quelques essais pour les Verts et met tout le monde d’accord. Malheureusement, la crainte de sa mère de le voir partir si loin du cocon familial empêche les recruteurs stéphanois de dégainer la moindre offre pour que le joueur rejoigne le centre de formation forézien. Les négociations marquent le pas, s’arrêtent presque, et David Diaz se fend d'un joli coup de poker pour décanter la situation :(Fernandez, ancien responsable du recrutement avant Wantier, NDLR)"L’OM s’est positionné, je ne sais pas du tout ce que le club va proposer, mais Marseille va recevoir la famille prochainement, mais si vous êtes toujours intéressés, il faut faire quelque chose maintenant."Ni une ni deux, les dirigeants de l’ASSE mettent le cap sur la cité phocéenne avec tous les documents et engagent Fofana. Par la suite, ce qui était un bluff finira tout de même par se concrétiser, puisqu'un éducateur de l’OM joint David Diaz par téléphone, malheureusement pour lui, bien après la guerre. Le projet scolaire proposé par Saint-Étienne a convaincu la mère de Wesley qui accepte le deal et voit alors son fils quitter le troisième arrondissement de Marseille., clame David Wantier, qui croise le joueur pour la première fois en U15., nuance Diaz.Volontaire, travailleur et surtout toujours autant résolu à sortir sa famille de la galère, Fofana gravit les échelons loin du lycée, mais toujours plus proche du ballon rond. Mais les petits problèmes de comportement dérangent, et le rêve est à deux doigts de prendre fin en U17 :Après ce coup de pression et l’ouverture d’une cellule de performance, Fofana s'assagit et performe à chaque séance d’entraînement., recontextualise l’ancien responsable de la cellule de recrutement. Pour que l'ASSE ne perde pas son joueur, Fofana signe finalement son premier contrat pro le 15 mai 2018, du haut de son mètre 85 pour 76 kilos. Tout de suite et comme promis lors de son départ à 13 ans de la cité phocéenne, Wesley profite de son salaire pour offrir une maison à sa famille à Saint-Étienne., félicite Wantier. Sur sa lancée, Fofana intègre le groupe pro en 2019 – tout juste après avoir remporté la Coupe Gambardella – de Jean-Louis Gasset, remplacé rapidement par Ghislain Printant pendant l’été., continue Wantier. Une réunion est organisée pour décider de l’avenir du joueur, et Printant fait savoir qu’il veut se séparer du joueur pour s’offrir les services d’Olivier Boscagli, pensionnaire du PSV Eindhoven., se souvient Wantier. Convaincant, ce dernier redistribue même toutes les cartes en évoquant l’idée d’une prolongation. Petit tour de table, tout le monde est d’accord, et Fofana prolonge son bail de deux ans en juin 2019. Arrivé en cours de route, Puel accepte évidemment la décision du. Son aventure avec les Verts prend alors une tout autre dimension.(novembre 2019, NDLR), atteste Claude Puel.Malgré ce petit déficit au niveau technique, Puel prend vite la pleine mesure du talent de Fofana et décide de lui donner énormément de temps de jeu. Aux côtés de Loïc Perrin dans la charnière centrale, Fofana grille la priorité dans la hiérarchie à Harold Moukoudi, William Saliba ou encore Timothée Kolodziejczak, de quoi en faire grimacer certains., développe Puel.Fofana boucle la saison avec quatorze apparitions dans l’élite française et deux matchs en Coupe de la Ligue, prolonge accessoirement une nouvelle fois son contrat en avril, sous les conseils de Claude Puel, et participe grandement à l’épopée des Verts en Coupe de France, défaits par le Paris Saint-Germain au Stade de France (1-0) en juillet 2020. Wesley met ce soir-là Mauro Icardi et Ángel Di María dans sa poche, et se fait enfin un nom.Quelques années plus tard, il le sait, il y a eu un avant et un après-finale de Coupe de France :Du côté de Claude Puel, ancien qui connaît la maison Leicester, ça ne passe pas :, répète une dernière fois le tacticien français de 60 ans.Problème, Fofana ne voulait absolument pas le rater, ce train, et a bien pris soin de le faire savoir. Très souvent, pendant plus d’un mois, le Français prenait la direction du bureau de son entraîneur pour lui demander de le laisser partir. Un forcing insistant auquel Puel n’a jamais cédé. Les négociations n’avancent plus et, désireux de rejoindre le champion d'Angleterre 2016, Wesley décide de foncer tête baissée contre les envies de son coach mi-septembre :, lance-t-il dans les colonnes deClaude Puel et la maison verte à dos, Fofana s’engage à l’avant-dernier jour du mercato avec lespour 35 millions d’euros et devient la meilleure vente de l'histoire de l'ASSE, devant William Saliba. Après les différends, l’entraîneur français enterre la hache de guerre en envoyant un message à son ancien protégé."Casse tout en Premier League maintenant" » , en rigole aujourd’hui Fofana. Puel clôt le sujet :La suite de cette histoire n’est qu'un récital défensif d’un minot, aujourd’hui jeune marié, venu prendre ses aises dans le Royaume de la Reine comme s’il y avait toujours été. 52 apparitions avec les, un retour de blessure étincelant et un transfert en grande pompe à Chelsea pour un montant monstrueux estimé à 85 millions d'euros (bonus inclus). Beaucoup plus mature, plus que jamais professionnel, le joueur de 21 ans a même intégré la structure e-sport MCES (Mon Club d'Esport)., se réjouit Romain Sombret, fondateur de MCES.Fofana n’est pas un grand joueur de jeux vidéo, mais se sert sûrement de son passé pour apporter aux jeunes et moins jeunes ce qu’il lui a manqué. Au-delà du fait que l’entreprise soit basée dans la cité phocéenne, le joueur de Chelsea a surtout été charmé par l’apport et le gain de concentration chez les jeunes grâce à l’e-sport., explique Romain. La volonté est commune de sensibiliser les jeunesà une pratique saine des jeux vidéo et surtout de lier entraînement, stratégie, esprit de compétition, communication entre les joueurs et professionnalisme, et a sûrement rappelé de beaux souvenirs à Fofana. Même sans ce petit bagage, il a toujours su se démener de situations compliquées, et devrait pouvoir surfer sur ce beau parcours dans les rangs de Chelsea, avec qui il découvrira la Ligue des champions cette saison., songe Claude Puel. La question est désormais de savoir de quel maillot il s’agit. Pourquoi pas celui brodé d’un coq ?