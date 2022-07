Wendie Renard des deux surfaces

Sur les matchs de poule des Bleues, Wendie Renard a brillé par son absence dans la surface adverse et par ses loupés dans la sienne, avant de se montrer impériale défensivement face aux Pays-Bas en quarts de finale. La quatrième meilleure buteuse de l'équipe de France féminine a désormais la mission de retrouver son fameux jeu de tête. Et quoi de mieux que de signer son grand retour en demies, elle qui est la seule joueuse du groupe ayant déjà connu ce stade de la compétition ?

Présenter un CV XXL n’est pas toujours gage de réussite. Pilier des Bleues depuis plus de dix ans, Wendie Renard en sait quelque chose. La capitaine tricolore n’a pas particulièrement brillé lors de cette phase de poules, enchaînant les erreurs d’anticipation, d’alignement et de passes, qui finissent souvent en touches. Dans la surface adverse, la défenseuse aux 33 buts en 135 sélections n’a pas non plus réussi à caler la moindre tête sur coups de pied arrêtés offensifs. La meilleure buteuse française du dernier Mondial avec quatre buts enchaîne les tentatives sur les pelouses anglaises et est celle qui a le plus tiré, avec 17 tentatives. Dont 76% de la tête, elle qui du haut de son mètre 87 est la joueuse culminante du tournoi. Face à la Belgique (2-1), où elle rate son penalty, Wendie Renard est devenue la première joueuse de l'équipe de France à tirer au moins huit fois sans marquer à l'Euro depuis Eugénie Le Sommer, sa coéquipière à l’OL, qui avait frappé à neuf reprises contre le Danemark en 2013. Pourtant, rien de tout ça n’inquiète Amel Majri, une autre Fenotte qui ne fait pas partie du contingent français en terres anglaises :Face à la France, Daphne van Domselaar, la gardienne, signe d’ailleurs la meilleure prestation d’une gardienne lors de cet Euro, avec 11 arrêts face aux Bleues.Sa coéquipière à l’OL est bien placée pour le savoir, elle qui envoie galette sur galette en fin d’entraînement pour la tête de sa capitaine : les choses vont rentrer dans l'ordre., commente la gauchère.Selon elle, la meilleure version de Wendie Renard serait donc à venir. Surtout qu’elle aura suffisamment ruminé tous ses premiers loupés., raconte Amel Majri, qui décrit plutôt une Wendie très avenante, hors périodes de doutes.En bonne défenseuse de la défenseuse, la numéro 7 de l’OL rappelle aussi que Wendie Renard a manqué tous les matchs de préparation avant l’Euro, en raison d’une blessure à la cuisse., rapporte-t-elle.Strappée à la cuisse lors des premiers matchs, alignée aux côtés d’Aïssatou Tounkara alors qu’elle a ses habitudes avec Griedge Mbock, les excuses à ces contre-performances sont pourtant assez faciles à trouver. Pourtant, la capitaine ne les utilisera pas. Il y a dix ans, Wendie Renard se montrait défaillante pour la première fois dans une grande compétition internationale et vivait une élimination en demi-finales contre les États-Unis. Cette expérience lui a, raconte-t-elle dans une interview pour le journalEn Angleterre, Wendie Renard est en course pour le Ballon d’or en cas de victoire de l’Euro et profite d’un tout autre statut, qui lui vaut d’être une référence pour ses jeunes coéquipières, même dans les coups de mou., assure Amel Majri.Seule joueuse du groupe à avoir connu des demies d'une grande compétition, Wendie Renard souhaite maintenant être l’agent fédérateur d’un vestiaire aux multiples générations, qui peut enfin rêver d’atteindre la finale d’un tournoi majeur., appuie son ancienne coéquipière.Au-delà du carré vert, elle est, comme s’amuse à l’appeler Selma Bacha, toujours là pour rappeler aux plus jeunes que le chemin parcouru a été long. Et joue un rôle important dans la fameuse cohésion de groupe si chère aux sélectionneurs., détaille Amel Majri.Pour autant de l'autre côté du Rhin, c’est bien Wendie Renard elle-même qui est érigée en menace absolue par le quotidien allemand, qui la surnomme( « Madame Tour Eiffel » en VF), alors que les Bleues iront chercher leur ticket pour la finale contre les Allemandes ce mercredi. L’article invite même les joueuses de lales deux surfaces. L’occasion parfaite pour la Lyonnaise de planter son premier pion de l'Euro ?

