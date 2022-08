Wayne Rooney débute à DC United par une victoire folle

ALB

Il faut toujours se méfier d’une équipe de Wayne Rooney, surtout pendant leWayne Rooney ne pouvait pas espérer mieux pour ses débuts sur le banc de DC United , la franchise basée à Washington. Menée pendant toute la rencontre, sa nouvelle équipe a renversé le match avec deux buts inscrits dans le temps additionnel par Chris Durkin (90+1) et Taxiarchis Fountas (90+5) pour l’emporter de justesse face à Orlando (2-1). De quoi renforcer un peu plus la cote de popularité de la légende anglaise dans la capitale, lui qui y avait disputé un peu plus de 50 matchs pour 25 buts entre 2018 et 2020.La mission s’annonce compliquée mais excitante pour Rooney. Bon dernier de la conférence Est de MLS, les play-offs sont effectivement toujours accessibles, avec huit points à combler et deux matchs de retard. Sans relégation, le meilleur buteur de Manchester United est déjà sûr de ne pas revivre la même histoire qu’à Derby County la saison dernière, finalement descendu en terminant avec 34 points ... malgré une pénalité de 21 unités, infligée en entame de campagne.À ne jouer que le pompier de service, Wayne Rooney ne serait-il pas le Frédéric Antonetti anglais ?