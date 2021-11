Watford donne une leçon à un Manchester United encore décevant

Watford (4-1-4-1) : Foster - Kiko, Cathcart, N'Koulou (Troost-Ekong, 63e), Masina - Sissoko - Sarr (Cucho, 68e), Louza (Pedro, 77e), Cleverley, Dennis - King. Entraîneur : Claudio Ranieri.

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Shaw (Dalot, 85e), Lindelöf, Maguire, Wan-Bissaka - Matić, McTominay (Van de Beek, 46e), - Rashford (Martial, 46e), Fernandes, Sancho (Lingard, 90e) - Ronaldo. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.



Résultats et classement de la Premier League 2020-2021 MD Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

HornetsRed DevilsL’eau mouille, le feu brûle et Manchester United déçoit.Un penalty concédé, un carton rouge écopé, un Cristiano Ronaldo décisif, une équipe menée tout le long de la rencontre qui peine à recoller au score... Manchester United tient là une nouvelle performance insipide, quasi identique aux copies rendues depuis le début de la saison. Complètement bousculés dès l’entame de match, lespeuvent remercier David de Gea pour ne pas avoir été menés dès les premières minutes avec deux parades au compteur et un penalty sauvé (11) après un quart d’heure de jeu. Finalement, la punition était inévitable. Joshua King d’abord, et Ismaila Sarr ensuiteont logiquement permis aux hommes de Ranieri de rentrer aux vestiaires avec le vent dans le dos.La révolte des Mancuniens n'a pas tardé avec Van de Beek, tout juste entré en jeu, venant réduire le score. Cinq minutes de réaction, et puis c’est tout. Jadon Sancho, Bruno Fernandes et compagnie n'ont en effet plus rien montré ensuite. Les joueurs de Watford, parfaitement lucides, ont alors profité des énormes espaces laissés par les hommes d'Ole Gunnar Solskjær (réduis à dix, après un mauvais geste d’Harry Maguire à la 69) pour coller un troisièmeet un quatrième butau désormais septième de la Premier League.Nouveau numéro de cirque, pour les hôtes du Théâtre des Rêves.