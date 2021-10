Watford coule Everton, Wolverhampton cale, Newcastle n'y arrive pas

Les résultats :

















Du spectacle à tous les étages.Dans la foulée d'un Chelsea tonitruant face à Norwich, le mutliplex de Premier League a tenu ses promesses. Dans la première partie du tableau, Everton et Wolverhmapton ont lâché des points précieux. Lespensaient avoir fait le plus dur grâce à un but rapide de Tom Davies et un éclair de Richarlison, deux minutes après son entrée en jeu. Déjà auteur de l'égalisation entre temps, l'ancien de Goodison Park Joshua King s'est pourtant fait un plaisir de plomber les hommes de Rafa Benitez dans la foulée de l'égalisation signée Kucka et avant que Dennis ne participe lui aussi à la fête. Dans le même temps, lesont eux aussi cru l'emporter grâce à leur nouveaubuteur Hwang Hee-chan, mais un penalty tardif de Rodrigo permet à Marcelo Bielsa et ses ouailles de gratter un point.Le spectacle était aussi dans le bas du classement, notamment au St Mary's Stadium. Les travées de l'enceinte de Southampton ont vibré, devant les buts de Livramento sur corner et Broja dès la reprise de la seconde période. En face, Burnley a répondu par un doublé de Maxwell Cornet : de la tête d'abord, puis d'une belle volée. Enfin, Christian Benteke a fait le show pour Crystal Palace (poteau, retourné au-dessus, barre, face-à-face manqué, but refusé par la VAR) tout en réussissant quand même à trouver la faille une fois. La tête sous l'eau, Newcastle s'offre tout de même une (petite) respiration grâce à un joli retourné de Callum Wilson.Comme Burnley et Norwich, lesn'ont toujours pas gagné cette saison.EaglesMagpiesSaintsClaretsWhitesWolvesToffeesHornets