Un spécialiste de Football Manager intègre le FC Villefranche-Beaujolais

Warkik rejoint le staff technique du @FCVB_officiel en tant que data analyst ✍️ Le @FCVBe-sport est fier d’annoncer sa collaboration avec le streamer @WarkikTV qui viendra apporter sa connaissance de Football Manager à la cellule recrutement du club! ⬇️⬇️https://t.co/JcG9ldsy5P pic.twitter.com/DTKUXkqbiJ — FCVB e-sport (@FCVBe-sport) September 17, 2021

MD

Villefranche-Beaujolais en Ligue 1 dans deux ans.Acheter un jeu vingt euros, jouer plusieurs heures et s’envoler pour le football professionnel, voici le destin de ce mordu de Football Manager. Alors que le monde du foot voit les datas et statistiques prendre une place de plus en plus importante chaque jour, le FC Villefranche-Beaujolais a renforcé son staff d’un streamer spécialiste du jeu sur ordinateur . L’objectif : enrichir sa base de données. Ainsi Dimitri, ou « Warkik » - qui partage ses parties de FM sur la plateforme Twitch depuis 2015 avec près de 11 000aujourd'hui - va pouvoir conseiller le recrutement de pépites pour de vrai, en tant queAprès avoir échoué dans son objectif de Ligue 2 la saison dernière, le club évoluant en National 1 est invaincu en championnat depuis le mois de mars et compte bien se servir de cet atout pour cocher toutes les cases cette année., peut-on lire.Max Aarons et Pedro Porro en National cet hiver ?