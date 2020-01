Waris de retour en Ligue 1 à Strasbourg

Majeed Waris est un nouveau joueur du Racing ! Arrivé en provenance du FC Porto, l’attaquant s’est engagé pour un prêt de 6 mois assorti d’un contrat de 2 ans. Il est lié au Racing jusqu’en 2022. https://t.co/daOppWVVNs pic.twitter.com/oYNT0ZVXem — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) January 16, 2020

» .Le Racing Club de Strasbourg a officialisé ce jeudi soir la signature de Majeed Waris. L'attaquant ghanéen est prêté six mois par le FC Porto avec une obligation d'achat en fin de saison, à hauteur de deux millions d'euros. Passé notamment par Valenciennes et Lorient, le joueur de 28 ans avait déjà été prêté la saison passée en Ligue 1. Alors au FC Nantes, il avait compilé sept buts et six passes décisives toutes compétitions confondues sous le maillot jaune et vert.Entre l'Alsace et Waris-et-Futuna, Majeed a fait son choix.