Waris au FC Lorient : le tour de Majeed

Actuellement sans club après deux ans et demi au RC Strasbourg, Majeed Waris a connu des périodes plus fastes dans sa carrière. Comme ce mois d'août 2015 durant lequel le Stade rennais et le FC Lorient s'étaient battus pour sa signature, jusqu'à une scène culte à l'aéroport de Roissy qui avait vu les émissaires des Merlus griller leurs homologues rouge et noir in extremis. Retour sur un imbroglio durant lequel le SRFC s'est voilé la face.