Walid Regragui, un job taillé sur mesure

Ancien international marocain et auteur d’une carrière très honorable, Walid Regragui a succédé à Vahid Halilhodžić sur le banc des Lions de l’Atlas au mois d’août dernier, après avoir accumulé les titres au FUS de Rabat, à Al-Duhail (Qatar) et au Wydad Casablanca. Pour ceux qui le connaissent, avoir vu l’ex-défenseur embrasser le métier d’entraîneur est tout sauf une surprise.

Au FUS de Rabat, une longévité rarissime au Maroc

Une intelligence situationnelle sur le terrain

Objectif 2026

Par Achraf Tijani et Alexis Billebault

Été 2014. Les dirigeants du Fath Union Sport de Rabat découvrent dans leur bureau un courrier de leurs supporters. Le message est clair : Walid Regragui estsur le banc des « Fussistes » . Pour les aficionados du club, c’est sûr : son inexpérience, en tant que coach numéro 1, emmènera le club droit dans le mur. Huit ans plus tard, c’est toute une partie du Maroc du football qui le réclame à la tête de la sélection en lieu et place de Coach Vahid. Avec lui, c’est sûr, fini le jeu stérile évoqué par une partie de la presse et des supporters et les tensions avec les têtes d’affiche de la sélection, Hakim Ziyech notamment.(Laurent Blanc, Rudi Garcia, André Villas-Boas, NDLR), assure Youssouf Hadji, ancien coéquipier du nouveau sélectionneur des Lions de l’Atlas en équipe nationale.Durant cette presque décennie, il a pu se constituer un petit palmarès à l’échelle nationale et continentale. L’ex-latéral droit, d’abord passé sur le banc de la sélection marocaine en tant qu’adjoint de Rachid Taoussi, a emmené le FUS à la consécration nationale pour la première fois de son histoire en 2016. Et ce, avec le 7budget du championnat. Excusez du peu. Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, il cède aux sirènes qatariennes en 2020, pour aller gagner un titre avec Al-Duhail. Il ne lui faudra qu’une seule saison pour ajouter à son CV un historique doublé championnat-Ligue des champions avec le Wydad Casablanca (rarissime pour un club marocain), lors de la saison 2021-2022. Comme il ne faudra que quelques secondes au téléphone à Saïd Naciri, l’éruptif président du WAC, pour dire ce qu’il pense du Franco-Marocain :Son charisme repose d’abord sur une énorme confiance en ses capacités., se rappelle, admiratif, Mustapha El Khalfi, qui était son adjoint au FUS de Rabat, l’année du titre. Les dirigeants fussistes se souviennent :Mais pour arriver à la tête du(nom de la sélection marocaine), il a dû s’adapter aux joueurs qu’il avait sous la main. Après des premières saisons basées sur des idéaux de possession, il passe, à partir de 2017, à une animation plus directe basée sur les transitions. Le spécialiste du football marocain, Yassine El Yattioui, explique :Rudi Garcia, l’actuel entraîneur d’Al-Nasr Riyadh (Arabie saoudite), et qui avait découvert Regragui lors d’un match d’une équipe juniors de Corbeil-Essonnes, se souvient d’un joueurQuand les deux hommes se retrouvent à Dijon, en janvier 2007, alors que Regragui a roulé sa bosse au Racing Paris, à Toulouse, à l’AC Ajaccio et au Racing Santander, le prisme de l’international marocain pour le job est encore plus prononcé., poursuit l’ex-coach de Marseille et de Lyon.Pour Youssouf Hadji, lui-même occupé à passer ses diplômes, les contours de la seconde vie de son pote Wal’ ne faisaient aucun doute., se marre l’ancien attaquant de Rennes et Nancy. En vue du Mondial au Qatar, celui qui se déclare admirateur de Pep Guardiola, Diego Simeone, Carlo Ancelotti et qui n’a jamais caché s’être toujours inspiré de Rudi Garcia, a d’ores et déjà annoncé la couleur : possession, et efficacité. Comme si les facilités techniques de Boufal ou Ziyech devaient répondre à l’exigence de résultats immédiats, dans une phase de poules où il faudra croiser le fer avec la Croatie, la Belgique et le Canada., explique Yassine El Yattioui.Une intelligence situationnelle sur le terrain, qui s’accompagne d’une intelligence émotionnelle en dehors. Avec un management de, proche de ses joueurs,semble conscient des spécificités de la nouvelle génération., avait-il déclaré au micro de Canal +. Mais être à l’écoute des joueurs ne l’empêche pas de se faire entendre., se rappelle Mustapha El Khalfi., reprend Youssouf Hadji.Néanmoins, les soufflantes de Regragui n’entament en rien la confiance de ses ouailles., confirme l’international qatarien Karim Boudiaf (32 ans), qui l’a eu comme coach à Al-Duhail. Le coach est suivi par ses joueurs, mais également par tout un peuple. Celui qui a lancé, lorsqu'il officiait à Rabat, un certain Nayef Aguerd est doté d’une belle cote de popularité dans son pays d’origine., assure Saïd Naciri. Au-delà de son profil de jeune entraîneur à qui tout réussit, le natif de Corbeil-Essonnes a gagné l’affection des Marocains par son effort de parler l’arabe malgré un accent prononcé (il maîtrise également l’anglais et l’espagnol, ce qui est utile dans une sélection où figurent beaucoup de binationaux), et son choix de commencer sa carrière d’entraîneur au sein d’un club qui ne joue pas les premiers rôles.Si l’attente est grande, Walid Regragui a d’ores et déjà démontré, depuis ses premières années au Wydad, qu’il sait faire avec la pression. Transmettra-t-il cette imperméabilité mentale à une sélection qui en a terriblement manqué lors de l’élimination en quarts de finale de la dernière CAN face à l’Égypte ? Quoi qu’il advienne au Qatar, l’objectif fixé par sa fédé est une demi-finale de CAN 2024 en Côte d’Ivoire et une qualif’ pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique., conclut l’ancien défenseur international Abdeslam Ouaddou, lui aussi ancien partenaire de Regragui en sélection, et qui connaît bien la mentalité locale.D’ici là, pour son premier match à enjeu, Walid Regragui devra trouver la solution face à la Croatie, ce mercredi. Nul doute que ni Brozović, ni Kovačić, ni Modrić n'ont entendu parler de l’ex-Ajaccien. À lui de marquer cette rencontre de son empreinte, le Maroc n’ayant pas gagné une rencontre en Coupe du monde depuis... 1998. L'année où Regragui a commencé sa carrière pro...