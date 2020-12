Waldemar Kita aurait éludé 14,8 millions d’euros au fisc français

TB

Cui, cui, cui, le Canari est cuit.Une enquête de Mediapart, Mediacités et des quotidiens belges Le Soir et De Standaard sème un peu plus la pagaille au FC Nantes . Les journalistes révèlent grâce desque Waldemar Kita aurait éludé 14,8 millions d’euros d’impôts sur la fortune grâce à une résidence fiscale en Belgique, dont la justice estime qu’elle est fictive. Le président nantais, qui a fait fortune grâce à ses laboratoires de médecine esthétique, risque une amende fiscale de vingt millions d’euros, puisque le fisc envisage de lui infliger une lourde pénalité.Et ce n’est pas tout. Ces médias informent également que l’homme d’affaires franco-polonais a touché, entre 2010 et 2019, au moins 70 millions d’euros au Luxembourg, sur lesquels il n’a payé aucun impôt sur le revenu en France. En plus de cette enquête judiciaire sur le patron du FC Nantes, et de celle sur le club , le FCN ferait, en plus, l’objet d’un nouveau contrôle fiscal, dix ans après avoir subi un premier redressement fiscal.