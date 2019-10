Vrai Foot Day, demandez le programme !

Les 23: L’Avenir Sport St-Pierre-Montrevault

L’Avenir Sport St-Pierre-Montrevault (Maine-et-Loire / Pays de la Loire) - Plus gros craquage de fumis du foot amateur

Une semaine après un déplacement à Pornic et avant la réception de la Roche-sur-Yon, le kop Malvoisie de l’Avenir Saint-Pierre Montrevault, réputé très actif dans les Pays de Loire, promet le plus gros craquage de fumis jamais réalisé dans le foot amateur. Comme disent les supporters et ultras de là-bas, « on n’a pas de pognon mais on a la passion » . Du pognon justement, le club au plus beau maillot bleu ciel de la région va en rechercher lors de ce Vrai Foot Day puisqu’une tombola servira à récolter des fonds pour une bonne cause. Et pour tous les nostalgiques et historiens du club, sachez que des anciens joueurs du club viendront donner le coup d’envoi du match ce dimanche 13 octobre.