Vrai Foot Day 2020, demandez le programme !

Un match au milieu des conteneurs des docks du port du Havre, un derby des 1000 bornes, un musée éphémère retraçant les 80 ans du club, deux « escape game » en plein air, des opérations de ramassage de déchets, des matchs pour aider à la lutte contre le cancer du sein, un After Foot à la sauce district de Haute-Savoie... Pour sa 2ème édition du Vrai Foot Day, et malgré la crise du coronavirus, plus d'une cinquantaine de clubs (sur 1200 inscriptions) ont répondu à notre appel à projets pour célébrer le foot amateur. Le jury composé de la rédaction et des partenaires en a pris plein les yeux et a dû débattre longtemps pour choisir la liste des 23 meilleurs d'entre eux et attribuer les différents Prix. Les voici tous réunis ! Retrouvez leurs animations les 10 et 11 octobre dans le club le plus proche de chez vous. Ou sur le site sofoot.com lors du live consacré à ce long de ce week-end de fête. Si le coronavirus le permet...



