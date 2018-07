Vous voyez, quand vous voulez !

Après une phase de poules studieuse, mais peu réjouissante, l’équipe de France a offert un match d'anthologie face à l'Argentine. Et donné l'impression que quand ils le voulaient, les Bleus pouvaient être magnifiques à regarder jouer.

Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, symboles de la bascule offensive

Ne pas faire le jeu de l'Uruguay

Par Nicolas Jucha

Quatre buts en un match de dingue. Après une phase de poules poussive à trois pions en autant de sorties. Ceux qui réclamaient du football champagne après le premier tour du Mondial ont été servis lors du France-Argentine. Quatre caramels pour les Bleus, sept au total, auxquels on peut ajouter la minasse d' Antoine Griezmann sur l'équerre du but argentin...Ce huitième de finale a été, dans ses grandes largeurs, l'antithèse des premiers matchs de l’équipe de France en Russie : beaucoup de jeu sans calcul, un engagement complet, et une intensité dès la première minute. Alors, il est vrai qu'en face, l'n'était pas venue pour attendre, comme avaient pu le faire l'Australie et le Danemark. Cela pouvait ressembler, sur certains points, à ce qu'avait proposé le Pérou. Sauf qu'au milieu des poules, Didier Deschamps était clairement en mode « calcul froid » plutôt qu'en version, et avait opposé à l'envie de Farfánun réalisme froid.Contre Leo Messi et les siens, l’équipe de France a été tout sauf infaillible : pressing inexistant sur la frappe d'Ángel Di María, agressivité défaillante sur le but de Mercado, concentration évanouie sur celui du Kun Agüero... Mais on constatera que quand les deux latéraux sont montés alors que la situation était devenue compliquée, la France a de nouveau imposé sa loi.Un débordement de Lucas Hernandez , une reprise magique de Benjamin Pavard , et voilà l'EDF de nouveau dans le. Un trajet direct latéral gauche/latéral droit quand, au premier tour, il avait fallu attendre l'entrée de Benjamin Mendy pour que les Bleus réussissent un centre. Un enseignement à tirer de tout cela ? C'est lorsque l’équipe de France a renoncé à son « équilibre » si cher à DD qu'elle a fait le plus mal à son adversaire, et a contrario plaisir à ses supporters.Concrètement, en s'abandonnant à la folie et au jeu, Paul Pogba et compagnie ont claqué trois buts en dix minutes : le bijou de Pavard et le doublé de Kylian Mbappé, enfin libéré et clairement confirmé en mondovision comme un crack de premier ordre. À chaque fois qu'elle a pris le parti d'attaquer, la France a dominé son sujet et donné l'impression de pouvoir enfoncer le clou encore un peu plus profondément. A contrario, à chaque fois qu'elle a voulu gérer, l'équipe de Deschamps s'est mise en difficulté, comme sur le but tardif d'Agüero dans une période où l'Argentine semblait se déliter derrière. Après match, le sélectionneur français a lui-même admis que son équipe «» .L'observation est simple : l'effectif français n'est pas taillé pour défendre, même s'il peut le faire avec plus ou moins de réussite. Cette équipe est armée pour attaquer, marquer, contrer, et parfois se faire crucifier elle-même en contres. Mais à choisir entre une posture défensive contre-nature et un jeu débridé, les Bleus ont tout à gagner à opter pour la seconde option : elle correspond à leur point fort et, dans le cas d'une défaite, leur offrirait la consolation du panache. De toute façon, une approche défensive aurait tout du suicide collectif face à l'Uruguay, une équipe qui a confirmé sa maîtrise dans le domaine.