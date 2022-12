Vous ne verrez rien de plus fou que la remontada de cette équipe de Serie D aujourd'hui

Segnalo agli amanti del calcio con la F maiuscola ma anche alla procura della repubblica Derthona Fossano serie D girone À appena conclusasi pic.twitter.com/IpKerCPUlt — Domenico Adinolfi (@MimmoAdinolfi) December 21, 2022

TP

Définition de remontada.Les joueurs du club de Derthona se sont offerts le plus beau des cadeaux de Noël ce mercredi après-midi. Alors qu’ils recevaient la lanterne rouge Fossanese pour cette dix-neuvième journée de Serie D, les Piémontais sont parvenus à réaliser l’une des plus belles remontadas. Une rencontre qui a débuté de la pire des manières pour Derthona qui était tout simplement mené 4-0 à l’heure de jeu par Fossanese, qui était tout proche d’obtenir sa première victoire la saison. Mais en trente minutes top chrono, les locaux sont parvenus à inscrire cinq buts et s’imposer sur le score de 5-4 avec un but inscrit dans les derniers instants par Alessandro Romairone, ancien joueur du Genoa, qui inscrit là son onzième but de la saison, lui permettant de prendre la tête du classement des buteurs de ce groupe A de Serie D.Le directeur sportif du club, Roberto Canepa, s’est présenté à la fin du match devant la presse et a difficilement trouver les mots :Ce n’est pas pour jouer les casses-bonbons Mr Canepa, mais un scénario (presque) identique s’était produit le 22 août 1998, lorsque l’Olympique de Marseille, mené 4-0 face à Montpellier à la pause, était parvenu à remporter le match 5-4.On vous l’accorde, à trois jours de Noël, c’est encore plus beau.