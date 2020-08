Voilà pourquoi Adama Traoré se badigeonne les bras d'huile

Il y a quelques jours, un photographe surprenait un membre du staff de Wolverhampton en train d'appliquer de l'huile sur les bras musculeux d'Adama Traoré. Une scène surprenante qui rappelle les rituels habituellement réservés aux bodybuildeurs qui s'apprêtent à monter sur scène.

28

Wolverhampton FC Séville Ligue Europa Diffusion sur

A member of Wolves' coaching staff applying Baby Oil to Adama Traore's arms to stop defenders pulling him back.What do you have to have on your CV to end up getting this job? ?️? pic.twitter.com/gZ7E0rsI20 — 90min (@90min_Football) August 7, 2020

Couches de tan et draps ruinés

Les pouces sur le posing trunk

Par Alexandre Doskov

Propos de Stanislas de Longeaux recueillis par AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'information est apparue comme par enchantement la semaine dernière, formulée de façon différente selon les médias, mais toujours avec les mêmes mots-clés : Adama Traoré, bras, huile. En accrochant les wagons entre eux, cela donne : «» Le tout un 7 aout, jour où on allait retrouver la Ligue des champions 5 mois après l'arrivée de la peste à nos portes alors que dans un monde normal, les fans de football auraient dû être occupés à lire des articles titrés «» Traoré, joueur tout en muscles, lubrifie donc ses bras massifs avant de jouer pour ne pas être agrippé, ce qui risquerait selon lui de réveiller une blessure tenace à l'épaule. Une nouvelle loufoque qui rappelle que les footballeurs ont parfois une vision bien à eux de la médecine. Un peu comme quand Diego Costa soignait une blessure à l'ischio en mangeant du placenta de cheval dans les Balkans chez un médecin serbe réputé pour être à la limite du druidisme.Après la publication de l'info, le grand concours de blagues faciles a démarré. La réplique culte «» a immédiatement été dégainée par ceux qui ont grandi avec OSS 117 comme religion. La chansondu groupe Regg'Lyss, elle, a été déterrée par ceux qui n'ont pas peur de plonger franco dans les boîtes à archives. D'autres ont fait le rapprochement entre l'huile, les bras impressionnants de l'attaquant de Wolverhampton et le bodybuilding, sport dans lequel le muscle doit être présenté de la façon la plus avantageuse possible. Et quand vient le moment d'huiler un biceps, Stanislas de Longeaux - alias Stanimal - , le bodybuildeur professionnel français le plus performant du moment, préfère avertir : «Car huiler son corps est un art, et cela commence par ne pas confondre tous les produits. L'huile dont se badigeonnent les culturistes avant de monter sur scène n'est que la dernière étape du processus, la cerise posée sur un gâteau préparé longtemps en amont. L'opération commence par l'application de quelques couches d'une crème qui assombrit la peau appelée le tan. «» , informe Stanimal, «» . Le nombre de couches à poser et le moment auquel tartiner son corps demandent également un savoir-faire particulier, et la première base de tan peut être posée deux voire trois jours avant une compétition.Stanimal continue le tutoriel : «» . En espérant ne pas avoir tout étalé dans les draps de l'hôtel en dormant. «» Ce n'est qu'après ce protocole long et fastidieux que l'huile entre en jeu et que les chemins de Stanimal et de Traoré se croisent enfin.Mais là encore, le bodybuilding possède sa propre gamme de produits. «» , pose de Longeaux d'entrée de jeu. «» Traoré ne s'encombre pas avec ces subtilités et recouvre ses bras d'huile pour bébé classique, une substance qu'utilisent également les culturistes amateurs qui n'ont pas toujours accès aux mêmes produits que les pros comme Stanimal. Ce dernier confesse toutefois qu'il peut utiliser de l'huile pour bébé «» . Et à l'instar d'un Traoré qui reçoit son onction sur le terrain juste avant le coup d'envoi, Stan préfère attendre le tout dernier moment pour se faire huiler afin d'éviter d'être dégoulinant trop longtemps : «Reste la question de la sueur produite par le corps pendant l'effort et qui pourrait détruire cette barrière huileuse. Habitué à ne rester que quelques minutes sur scène, Stanimal est moins confronté à ce problème qu'un footballeur jouant un match entier. De plus, quand un bodybuildeur est en compétition, il ne lui reste presque plus d'eau sous la peau : «» Le fond de l'affaire, maintenant : l'huile permet-elle réellement à Traoré d'échapper aux mains envahissantes ? Le principe est en tout cas validé par de Longeaux. «» lance-t-il sans une once d'hésitation dans la voix, «(une des poses obligatoires lors des compétitions de bodybuilding, N.D.L.R.)(le slip que portent les bodybuildeurs sur scène, N.D.L.R.)» Si les défenseurs veulent retenir Traoré, ils savent désormais pas quel vêtement l'attraper.