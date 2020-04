Voici 6 documentaires à ne pas louper sur les jeux vidéo

Ce confinement est sans doute, pour beaucoup, l’occasion de passer plus d’heures que de raison devant votre écran, manette en main. Alors pour déconnecter un petit peu, mais pas trop non plus, on vous a concocté une petite sélection de vidéos réalisées par GTV, la chaîne créée par Ubisoft et SO FOOT, pour approfondir votre science du gaming sans même avoir à jouer. Ready ?



TALK – L’art de perdre selon Thomas N’Gijol

STORIES – Dans les pas de Giants au Japon

TALK – Gaming et Bromance

PLAYER LAMBDA – L’Odyssée du lambda

STORIES – Bikers virtuels

À DOMICILE – Chez un professionnel de Street Fighter

Par Alex Aflalo

Mandela disait :Dans sa vie de, on peut dire que Thomas N’Gijol a beaucoup appris. Sur le plateau du TALK de Pablo Mira, accompagné de la psychologue Vanessa Lalo et duPlatypus_Funk, l’humoriste raconte sa, de véritables défaites sur les terrains de football de Champigny à ses revers virtuels surouOn ne va pas se mentir, l’e-sport reste une discipline obscure pour l’immense majorité des gens sur cette planète. Alors, pour mieux le comprendre, il y a ce documentaire. Dans les coulisses d’une pratique incomprise, partez à la rencontre des Giants dans leur course à la gloire au Japon, où se disputait la finale de la Pro League Season X sur le jeu. Frissons garantis.Dans le salon ou en réseau, en coop ou en face à face, en écran scindé ou pas, le jeu vidéo peut être un faiseur ou un briseur d’amitiés. Les humoristes Benjamin Tranié et Jérémie Dethelot, lesNeo et Brawks de Team Vitality et le sociologue Vincent Berry évoquent la bromance dans le jeu. Une vidéo à regarder avec votre meilleur·e pote.« Player Lambda » est passé maître dans l’art d’être dépassé par la situation tout en gardant un panache certain. Il expose ici son talent dans le vaste univers d’dans un voyage en Grèce antique lors duquel il va affronter un puma en 1 contre 1, faire face à une pluie de flèches enflammées, escalader une bite de pierre ou encore infiltrer la secte masquée qui a inspiré les costumes de laSur, ils sont un gang de motards célèbre, exclusif et sans pitié. Mais dans la vraie vie, les « Reaper Lords » sont juste des passionnés de moto, au backgrounds très différents et qui ont formé une véritable famille à travers le jeu. Entre la fictive Los Santos et Los Angeles, découvrez une histoire faite d’amitié, de rires, de poulet frit, de plages de sable fin et même d’une touche de Demi Lovato.On le connaît, Jérôme Niel aime se faire du mal. Alors il est allé dans le repère de Luffy, unspécialiste de, pour se prendre une petite rouste virtuelle. Ou deux. Ou trois. Ou plus. Avec en bonus un petit voyage dans le temps sur les circuits deRetrouvezsur YouTube Twitter et Instagram