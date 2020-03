Voici 10 histoires de petits ponts mythiques

#10: George Best sur Johan Cruyff

#9: Diego Maradona sur Juan Domingo Cabrera

Malgré son nom à faire des entrechats, Bill Elliott est journaliste. Ce 13 octobre 1976, avant une rencontre entre les Pays-Bas et l’Irlande du Nord comptant pour les éliminatoires du mondial 1978, il prend cinq minutes pour échanger avec George Best.Après cinq minutes de jeu, le Nord-Irlandais reçoit le ballon, élimine trois Bataves et file vers Cruyff plutôt que vers le but. Best met un petit pont au numéro 14, récupère le ballon et cavale les bras levés vers le ciel. Si la rencontre s’achève sur le score de 2-2, ce jour-là, Best a bien battu Cruyff. Le héros du jour en a même profité pour glisser le ballon entre les jambes de l’autre Johan, Neeskens. C’est donc ça, le