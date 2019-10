Vlatko Andonovski succède à Jill Ellis

?? Officially Official ??@ussoccer hires Vlatko Andonovski as the new head coach of the #USWNT. — U.S. Soccer WNT (@USWNT) October 28, 2019

Les championnes du monde ont un nouveau coach.Trois semaines après le dernier match dirigé par la double championne du monde Jill Ellis sur le banc de l'USWNT, la Fédération américaine a annoncé dans la nuit de lundi à mardi le nom de son remplaçant. Oui, son, car il s'agit d'un homme, et un homme bien connu dans le monde du: Vlatko Andonovski. Entraîneur émérite du FC Kansas City entre 2013 et 2017, avec qui il avait remporté deux titres de championnes, il était depuis novembre 2017 l'entraîneur du Reign FC de Seattle. Le 24 octobre, il recevait le prix d'entraîneur de l'année de la NWSL., a déclaré celui qui inaugurera son nouveau costume lors de rencontres amicales contre la Suède et le Costa Rica, les 7 et 10 novembre.Bienvenue et félicitations pour le titre de 2023.