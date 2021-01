Vladimir Nabokov, les gants et la plume

« Le père de Nabokov était très anglophile, très libéral. Et quand on était libéral en Russie au début du XXe siècle, on regardait vers l'Angleterre. L'intérêt de Nabokov pour le football est probablement lié plus largement à son intérêt pour le Royaume-Uni. »

A very english man

Une histoire de violence

« Nabokov loue la façon dont la violence est transmutée en quelque chose de beau, d’esthétisé par la culture, la littérature et le sport. »

Vidéo

Le gardien des symboles

« J'étais moins le gardien d'un but de football que le gardien d'un secret »

Vidéo

Par Adrien Candau

Propos de Thomas Karshan recueillis par AC





Il existe assez peu de vidéos de Vladimir Nabokov. La diffusion d'images du célébrissime auteur deen janvier 2008 par Thirteen, une chaîne de télévision new-yorkaise, avait donc été remarquée et saluée. On peut y voir le romancier russe à Montreux, en Suisse, où il avait élu résidence en 1959. Son exil helvète était alors intervenu seulement quatre ans après la publication de, son roman le plus iconique, adapté au cinéma par Stanley Kubrick en 1962. Dans ce document rare, on peut observer Nabokov faire visiter sa résidence, entamer une partie d'échecs avec sa femme et... jouer au football. Le romancier, alors âgé d’une soixante d’années, n'aurait donc jamais cessé de taquiner le ballon, à l'occasion. La chose, en réalité, ne surprendra que les non-initiés à l'œuvre du bonhomme. Vladimir Nabokov, disparu en 1977, aimait le football. Une passion qu'il a subtilement conceptualisée dans ses écrits, mais qu'il a aussi exercée de lui-même, sur le terrain. À un seul et unique poste, où il pouvait porter sa différence comme un fier étendard : celui de gardien de but.La première trace du sport roi dans l'œuvre de Nabokov est antérieure à son premier roman,, qui sera publié en 1926. Issu d'une famille cultivée et libérale de l'aristocratie pétersbourgeoise, Nabokov fuit la Russie avec sa famille, à la suite de la révolution bolchévique de 1917. Ces derniers finissent par s'installer au Royaume-Uni, où Nabokov devient étudiant au Trinity College de Cambridge, entre 1919 et 1923. C'est là qu'il peut renouer avec le football, en jouant gardien de but pour une des équipes du prestigieux établissement., explique Thomas Karshan. Ce maître de conférence en littérature à l'université anglaise d'East Anglia est l'auteur de, un essai qui inscrit la fascination de Nabokov pour les jeux en tous genres - et notamment le football - comme la force motrice de son œuvre littéraire.En février 1920, l'étudiant Nabokov compose donc un poème sobrement intitulé. Il s'y met en scène comme gardien de but de Cambridge, en train de prêter l’oreille à une conversation entre deux spectateurs pendant un match. L'un d'eux est une étudiante par qui Nabokov est visiblement attiré, l'autre un jeune homme, qui décrit Nabokov comme un individu. Le poème exalte la nostalgie de Nabokov, déraciné de son pays natal, et souligne le contraste entre la Russie, qui sera déchirée par la guerre civile jusqu'en 1923, et l'Angleterre, terre de passions maîtrisées et décemment canalisées à travers le sport, notamment le football.En septembre 1921, Nabokov écrira aussi, un poème dédiédes sports chers à son cœur qui, contrairement à, ne sera jamais publié. Lorsqu'il y évoque le ballon rond, il romance les origines de jeu, en imaginant une vieille ville sculptée, où un hérétique a été exécuté. La tête du criminel, coupée, placée dans un sac, est alors joyeusement trimbalée par la foule à coups de pied dans toute la cité., écrit Nabokov. C'est la violence du sport qui semble alors fasciner l'écrivain, et plus précisément comment la pratique sportive permet d'extérioriser l'agressivité, la négativité, à travers un jeu régi par des règles., reprend Thomas Karshan.De fait, son poème,, est traversé d'une tension et d'une frustration sexuelle évidente, Nabokov ne pouvant engager le dialogue avec la jeune femme qu'il entend derrière son but. Celle-ci ne tarde en effet pas à délaisser le spectacle du match, pour vaquer à d'autres activités. Nabokov reprendra partiellement ce motif narratif dans son roman, publié en 1931. Dans cette fiction très autobiographique, le personnage principal, Martin, joue au football à l'université de Cambridge et est éconduit par Sonia, une jeune fille qui se refuse à ses sentiments., théorise Thomas Karshan.(le surnom de Lolita, N.D.L.R)Nabokov sera en revanche beaucoup moins cryptique quant à la fascination qu'exerce sur lui le rôle de gardien de but. Dans son autobiographie,, publiée en 1951, Nabokov fait l'éloge lyrique du poste de portier :Nabokov jouera gardien de but aussi bien dans les formations universitaires de Cambridge que dans l'équipe de football de la diaspora russe de Berlin, une ville où il s'installera dès 1923, après avoir été diplômé., explique Thomas Karshan.Dans, le romancier décrit aussi l'expérience du gardien de but comme un voyage vers soi, invisible aux yeux des autres joueurs. La surface est le sanctuaire du portier, intime et inviolable. Observer le match depuis les cages est une invitation à la contemplation, un cheminement intérieur qui exalte les fantasmes et transcende les sens :Dans ces lignes, le match de football est d’abord un instant suspendu. Une capsule temporelle, confortable et cotonneuse pour Nabokov, facilitant l'introspection et la création. Autant de vertus fondamentales, pour un homme qui écrivit un jour si justement :