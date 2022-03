Vitinha, la surprise du chef

Convoqué pour la première fois en sélection portugaise, où il a été appelé en renfort pour pallier au forfait de Ruben Neves, Vitinha pourrait être la belle surprise de ces barrages à la Coupe du monde 2022. Après avoir déjà été celle de la saison du FC Porto qui ne s'attendait pas forcément à une telle éclosion de son jeune milieu de terrain (22 ans) aux pieds de velours.

Une praline de 35 mètres comme acte de naissance

The last non-league side left in the competition, Chorley, pushed Premier League Wolves all the way.À stunner from Vitinha secured Nuno Espírito Santo's side a victory. pic.twitter.com/PgLr9du0YH — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 22, 2021

« Il a atteint un niveau que peut-être lui-même n’imaginait pas »

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il paraît que le malheur des uns fait le bonheur des autres. C’est même réel comme le chante Ninho dans son titre "Sans peine". Si l’origine de ce proverbe est souvent attribuée à Voltaire, le philosophe néerlandais Erasme en est finalement peut-être le précurseur, lui, qui écrivait des années plus tôt :. Ruben Neves se moque de qui est l'inventeur de cette maxime et de l’avis de Ninho à ce sujet. Mais il a pourtant malgré lui prouvé une nouvelle fois la véracité de ce proverbe. Blessé face à Leeds, le milieu portugais de Wolverhampton a dû déclarer forfait pour les barrages de la Coupe du monde. Pour le plus grand bonheur de Vitinha, appelé pour la première fois avec le Portugal pour remplacer son ancien coéquipier chez les Wolves . Mais aussi de nombreux supporters de laqui avaient été déçus de ne pas voir le milieu de Porto dans la première liste de Fernando Santos pour ce premier barrage contre la Turquie. C’est désormais chose faite.L’histoire retiendra que c’est à Chorley dans le Lancashire - à 17 kilomètres de Blackburn - dans un Victory Park à huis clos que Vitinha s’est fait un nom dans le milieu du football. Comment ? En inscrivant le seul but de ce seizième de finale de FA Cup sur une frappe de 35 mètres surpuissante qui vient se loger sous la barre. Et voilà comment le milieu de terrain alors en prêt à Wolverhampton inscrit son premier but en professionnel. Les adeptes de la Liga Nos diront qu’ils n’ont pas attendu ce missile pour découvrir le talent du natif de Santo Tirso qui avait prouvé en huit apparitions avec Porto la saison précédente la magie qui émane de ses pieds.Les suiveurs de Chelsea, eux, avaient fait connaissance avec le bonhomme un mois plus tôt lorsqu'il est entré à la 90minute pour offrir à son compatriote Pedro Neto le but de la victoire pour lesface auxen Premier League. De leurs côtés, les fans de Football Manager qui checkent les compétitions de jeunes pour repérer les futurs cracks l'ont découvert en 2019 lorsqu'il remportait la Youth League avec Porto, emmènait - brassard au biceps - le Portugal en finale de l’Euro U19 et était élu révélation du Tournoi de Toulon, où il est aussi présent dans l’équipe type de la compétition aux côtés des Brésiliens Antony (Ajax) et Matheus Cunha (Atlético). Les menteurs, eux, diront qu’ils avaient repéré le phénomène lorsqu'il était prêté à 15 ans du côté de Padroense, passage quasi obligé de la jeunesse du FC Porto. D’ailleurs, c’est avec Fábio Vieira et João Mário qui évoluent actuellement avec lui chez lesque Vítor Machado Ferreira - son vrai nom - évoluait prêté à Padroense.Malheureusement pour Vitinha, cette praline n’a pas été suivie d’autres coups d’éclats et malgré une fin de saison dans la peau d’un titulaire, Wolverhampton n’a pas signé le chèque de 20 millions pour lever l’option d’achat. Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, c’est tout heureux que les supporters du FC Porto ont retrouvé leur joyau à l’été 2021. Et tant pis si pour cela il a fallu laisser partir, entre autres, le capitaine Sergio Oliveira, lesayant besoin de liquidités. Finalement, son deuxième passage à Porto a dans un premier temps ressemblé au premier avec une présence sur le banc et quelques minutes grappillées par-ci par-là. Mais très vite, Sérgio Conceição va se rendre à l’évidence : le gamin a beaucoup trop de talent pour s’asseoir sur un banc. À l’image de son match contre Paços Ferreira au début du mois de mar (4-2) où il est à l’origine du troisième but de Porto avec une série de jongles suivie d’une louche à l’aveugle par-dessus la défense . Sauf que pour trouver grâce aux yeux de l’entraîneur desil ne suffit pas de caler des soyeux petits ponts, non, il faut aussi courir et se battre sur tous les ballons. Cela tombe bien, il sait aussi le faire comme l’a rappelé son coach en conférence de presse :. Au point d’être élu meilleur joueur du championnat en décembre 2021 et en janvier 2022. Et ce, alors même qu’il ne facture "que" un but et une passe décisive en décembre et rien en janvier. Preuve qu’il n’y a pas besoin d’affoler les compteurs pour prouver sa suprématie.Véritable métronome du milieu de terrain du FC Porto, Vitinha est l’homme à tout faire de cette équipe. Il gratte des ballons, dicte le tempo, fait lever les foules avec ses gestes techniques, distribue des caviars et envoie quelques pralines dont il a le secret. De quoi lui valoir quelques comparaisons flatteuses avec Jack Grealish, mais surtout avec un certain Marco Verratti - la frappe en plus et les cigarettes en moins - qu’il pourrait croiser en cas de victoire du Portugal face à la Turquie et de l’Italie sur la Macédoine du Nord. Car même s’il est venu pour pallier un forfait, Vitinha compte bien avoir un rôle à jouer dans cette quête de la, d'autant plus que les rencontres ont lieu à l'Estádio do Dragão de Porto. Et en l’absence de Ruben Neves et de Renato Sanches, Fernando Santos pourrait bien lui offrir quelques minutes et apporter ainsi un peu de folie et de magie dans un milieu de terrain qui en manque cruellement. Quoi qu’il en soit, Qatar ou pas, l’avenir du Portugal se fera avec lui.