Viry-Châtillon crée la sensation, Les Herbiers n'ont pas changé

Les résultats des matchs de 13h :

Viry-Châtillon (R1) 1-0 Angers (L1) But : Sacko (51e) pour Viry.

Tours FC (N1) 1-2 Les Herbiers Vendée (N2) Buts : Boupendza (47e+2) pour le TFC // Pouye (6e, 55e) pour Les Herbiers.

Marignane Gignac (N1) 1-1 Clermont Foot (L2) Buts : Barka (63e) pour les Phénix // Honorat (45e+3) pour Clermont.

SC Bastia (N3) 2-2 US Concarneau (N1) Buts : Moretti (39e) et Poggi (90e+5) pour le Sporting // Toupin (21e) et Gégousse (48e) pour les Thoniers.

Buts : Mihoubi (85e) et Hassani (90e+3) pour Croix.

Énorme sensation au stade Henri Longuet, où Viry-Châtillon, pensionnaire de Régionale 1, s'est offert le scalp d' Angers (1-0). Les hommes de Stéphane Moulin ont pourtant largement dominé la première période, mais se sont heurtés à un Da Silva en état de grâce. Via un coup franc de Mahamadou Sacko au retour des vestiaires, ce sont les Canaris qui ont contre toute attente pris l'avantage, avantage qu'ils ont défendu becs et ongles pour signer ce qui est déjà LA sensation du week-end. Aaron Boupendza a inscrit l'un des buts du week-end, un lob de 40 mètres pour remettre le TFC dans le match face aux Herbiers. Mais les Vendéens ont quand même créé la surprise à La Vallée du Cher, grâce à un doublé de l'ancien messin Oumar Pouye (1-2). Finalistes malheureux l'an dernier, les hommes de Stéphane Masala reprennent leurs bonnes habitudes et seront au rendez-vous des 16. À Croix, dans une rencontre marquée par les expulsions du Croisien Carvalho et du Raonnais Bah (56), consécutives à une bagarre générale, il a fallu attendre les dix dernières minutes pour connaître la décision finale. Les Nordistes se sont sortis du guêpier vosgien grâce à des réalisations de Mihoubi et Hassani pour rallier les 16. L'Iris n'est plus qu'à une marche de son record dans la compétition, un 8de finale en 2014-2015. Tombeur du Mans au 7tour, Bastia (N3) peut accrocher une nouvelle équipe de N1 à son tableau de chasse. À Furiani, Benoît Cauet a bien pensé jouer un vilain tour à son ancien club pour sa première sur le banc concarnois. Mais les Bastiais, deux fois menés au score, ont arraché la prolongation grâce à un but de Poggi au bout du temps additionnel. Prolongation également à Saint-Exupéry entre Marignane Gignac, pourtant réduit à dix et mené au score à la pause, et Clermont