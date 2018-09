Virtus Entella bientôt réintégré en Serie B ?

AC

Désormais en Italie , on peut potentiellement changer de division en cours de saison.C'est le cas du Virtus Entella, puisque le(l'équivalent du tribunal du sport national, N.D.L.R.) du CONI (comité olympique national italien, N.D.L.R.), à la suite de son appel en juillet dernier, pourrait décider d'intégrer le club en Serie B en cours de saison.Rétrogradé sportivement l'an passé en finissant à la dix-neuvième place de Serie B, Virtus a fait un premier appel, en vain, pour se maintenir en justifiant des divers problèmes économiques et magouilles de certains clubs du championnat (Cesena, Avellino, Bari). Mais le Virtus Entella a reçu ce jeudi un avis favorable pour son deuxième appel, au, pour intégrer la Serie B qui a commencé depuis trois journées à dix-neuf équipes et qui est temporairement suspendu le temps que la situation se clarifie. Dans le même temps, le club de Cesena, qui a déposé le bilan cet été, a vu sa sanction s'alourdir à quinze points de pénalité. Reste à voir comment les institutions vont gérer tous ces changements, l'équipe pro du Virtus ayant déjà joué et gagné son premier match de la saison de Serie C à Gozzano (3-1). C'est le commissaire du CONI, Roberto Fabbricini, qui a maintenant le dernier mot pour valider ou non le retour du Virtus en Serie B.Quel bazar.