Vingt ans et demi après, Bruno Luzi n’est plus l’entraîneur de Chambly

« Le @FCCOISE annonce avoir pris la décision ce matin de remplacer Bruno Luzi par Gaharo Doucouré au poste d entraîneur de l équipe fanion.Cette décision a été prise collegialement dans l’intéret du club.Il reste 6 matchs pour se sauver. Il fallait tenter quelque chose » 1/2 pic.twitter.com/lCun3mEMwE — FC Chambly Oise (@FCCOISE) April 2, 2022

AL

Les'agite.Au bord de la relégation en National 2, le quatrième échelon du football français anciennement connu sous le nom de CFA, le club de Chambly opère une mue d'envergure au niveau de son banc. En poste depuis juillet 2001, le coach historique des Isariens, Bruno Luzi (56 ans), a été démis de ses fonctions par son frère Fulvio, président du club, après la nouvelle défaite de ses petits protégés contre Châteauroux (0-2), ce vendredi., s'est notamment justifié le club picard, au moment de mettre fin à l'un des mandats d'entraîneur les plus longs d'Europe.Son remplaçant, Gaharo Doucouré, a devant lui six finales pour rattraper et coiffer Sète, premier non-relégable pointant à cinq longueurs devant (27 points contre 22). Déjà relégué l'été dernier, de la Ligue 2 au National 1, Chambly est en train d'expérimenter le scénario classique du petit club à bout de souffle, qui après avoir goûté au monde professionnel de manière éphémère, et plus ou moins loin de ses bases, n'aura bientôt plus que des souvenirs à ressasser.Les vieux pots et les histoires de soupe, ça a ses limites apparemment.